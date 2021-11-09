Выставка «Маша Шмидт. Выше только небо» пройдет в галерее ARTSTORY с 18 ноября 2021 по 16 января 2022. Проект фактически знакомит российского зрителя с творчеством художника Маши Шмидт, которая окончила в Москве Строгановскую академию, уехала в Париж в начале 1990-х гг., продолжила изучение искусства в парижской Академии художеств и Сорбонне, и уже во Франции стала профессиональным живописцем. В экспозицию войдут как живописные работы Шмидт, так и специально созданная в жанре site-specific монументальная инсталляция, которая вновь преобразит постоянно меняющееся пространство галереи ARTSTORY.

Проект «Выше только небо» («Sky is the limit») разрабатывается как монументальная серия пейзажей воздуха, где работы сосуществуют вместе, раскрывая и перетекая друг в друга. Этот цикл видится художнику как отрыв от земли, попытка «раздвинуть рамки» живописными средствами, выйти за пределы холста. В современном мире, где человек вынужденно дробит свою жизнь на фрагменты, увеличивает скорость восприятия до невозможности, «проглатывает» все больше и больше информации, взгляд на небо предоставляет возможность ненадолго остановиться, раствориться в бòльшем, сделать вздох и… взлететь.

«Для меня «Sky is the limit! – окна в небо, возможность сфокусироваться на вневременном, перестать суетиться, попытаться немного оторваться от земли. Есть надежда, что людям удастся остановиться больше чем на секунду перед холстом. Я пишу, чтобы вернуть нам время и… дыхание», – говорит художник Маша Шмидт.

Язык Маши Шмидт удивительно пластичен, и можно сказать, что она чувствует себя естественно в самых разных стихиях изобразительного. Она легко переходит в рамках единой серии от живописи к графике, она работает для театра и кино. Кстати, еще в процессе обучения в Строгановке художница сотрудничала с Театром имени Моссовета, во Франции – с Комеди Франсез и Опера, а уже в нынешнем десятилетии активно работает как самостоятельный сценограф с ведущими швейцарскими театральными труппами и делает эскизы и декорации к кинофильмам. Она участвует в выставках, в художественно-социальных практиках, пишет киносценарии, преподает технику живописи в медонской Академии художеств. Почти десять лет ведет уникальный цикл занятий для детей и взрослых по своей авторской программе, будучи aрт-экспертом в международном образовательном центре «Лондон Гейтс». Делает монументальные фрески и инсталляции для церковных зданий, больниц и общественных пространств.

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