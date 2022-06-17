Выставка «Между прошлым и будущим. Современные художники в усадьбе Люблино» открывается в Москве

Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» и галерея ASKERI GALLERY представляют совместный проект «Между прошлым и будущим.

Музей-усадьба «Люблино» — уникальный архитектурный комплекс начала XIX века, расположенный в черте города Москвы на территории Люблинского парка. Знаменитым владельцем усадьбы стал Н.А. Дурасов, именно при нем она обрела черты, которые сохранились до наших дней. Она всегда была излюбленным местом отдыха многих дворянских семей, людей творческих профессий, учёных и иностранных гостей.

Кураторский проект Полины Аскери, подготовленный Музеем совместно с ASKERI GALLERY, формирует столь необходимый в наше время диалог между классикой и современностью.

Оказавшись в пространстве, хранящем историю и эстетику XIX века, работы современных авторов приобретают новое звучание и одновременно фиксируют преемственность между идеями, смыслами и вечным процессом духовного поиска. В то же время, проект поднимает проблему интеграции как одной из важнейших задач современного искусства, которая стоит перед молодыми художниками и скульпторами. Не случайно все участники выставки ориентированы прежде всего на декоративные и пространственные решения.

Тема Сюлев — московский художник и скульптор, чьи работы вдохновлены живой природой. Автор использует в работе принципы промышленных чертежей и создает свои объекты из самых современных материалов. Работы художника полны стремлений к будущему, но гладкость форм и реалистичность схем относят нас к эпохе Возрождения.

Московский художник Павел Полянский говорит со зрителем на языке футуризма и фантазии. Лаконичная серо-белая колористика, близкая к сепии, или даже Средневековой гризайли, позволяет художнику достичь ассоциации изображения с фотографией и добиться максимальной реалистичности, несмотря на порой абсолютно сюрреалистичный сюжет.

Потомственная столичная художница Дарья Котлярова пользуется традиционными средствами художественной выразительности, однако созданные ей работы — современны, фантазийны и глубоко философичны. Яркие цвета и подчеркнутая реалистичность образов погружают зрителя в мир фантазий и одновременно – воспоминаний: подобно знаменитому деду – Льву Котлярову – Дарья говорит о космосе, вкладывая в это понятие нечто гораздо больше, чем мы привыкли замечать. В своих работах художница интерпретирует идею, что каждый человек по сути является воплощением космоса. Это роднит ее не только с современными авторами, но и с мастерами античности, которые искали идеал человеческого тела и души в далеких звездных небесах.

Мультикультурная художница Маша Руденко выбирает телесность и чувственность для разговора со зрителем. Интерес к человеческому телу всегда лежал глубоко в корнях искусства по всему мира. Близок он нам и сейчас. Художница работает на стыке перфоманса, видеоарта, фотографии, коллажа, живописи и бодиарта, чтобы исследовать феномен собственной телесности погрузить зрителя в состояние самопознания.

Выпускник мастерской Айдан Салаховой и Сергея Оссовского, Глеб Скубачевский считает себя исследователем, создающим новые формы жизни.

Уникальные и невероятно сложные по технике арт-объекты Глеба Скубачевского представляют собой сочетание научного исследования и художественного высказывания, что роднит работы этого художника с живописью и скульптурой эпохи Ренессанса.

Сибирский дизайнер Владимир Иванов работает с традиционными материалами – керамикой, гипсом, деревом и металлом, чтобы создать всем знакомые и любимые образы. Это трогательные «чебурашки» и «котята», напоминающие о советских сказках и мультипликации. Несмотря на футуристичные формы и яркий дизайн, скульптуры Иванова удачно вписываются и в классический интерьер, вступая в диалог со старинными изделиями декоративно-прикладного искусства.

«Я совсем недавно открыла для себя музей-усадьбу «Люблино» и сразу же влюбилась в это место. Совместно с дирекцией парка ASKERI GALLERY разработала проект-интервенцию современного искусства в классические пространства, заняв все уровни дворца Дурасова,- рассказывает куратор проекта, Полина Аскери, — Я вспомнила громкие выставки Джефа Кунса в Версале, Яна Фабра в Эрмитаже и Recycle Group в ГМИИ им. А. С. Пушкина и рада продолжить эту эстафету, представив творчество талантливых художников ASKERI GALLERY в музее-усадьбе «Люблино». Я надеюсь, что этот проект позволит по-новому взглянуть не только на живопись, объекты и скульптуры современных авторов, но и открыть для себя прекрасно отреставрированную московскую усадьбу».

Выставка работает с 30 июня по 22 июля 2022 года

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.