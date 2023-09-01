Выставка «Мне всё ясно» открывается на площадке авангардного бара «Ясно»

9 сентября в 19:00 художник Кирилл Кулак представит новую выставку «Мне всё ясно». Проект, основанный на коллажной аппликации, отсылает к теме научного изучения осознанности в философии Рене Декарта.

Кирилл Кулак. Дискоммуникация номер 1. 2023. Бумага чертежная, 60х80 см

В экспозицию войдут работы из цикла «Признание женщине» (2022-2023 гг.), выполненные на чертежной бумаге, и работы, созданные вне цикла в этом году. Проект глубоко затрагивает темы эмпирического изучения психических процессов и самонаблюдения (интроспекции).

Название выставки «Мне всё ясно» несет в себе различные эмоциональные оттенки – от шутливого до обиженного и разочарованного, но в данном контексте оно символизирует радость художника от осознания.

Методом самонаблюдения художник документирует размышления, превращая записи в изображения. Его работы – это узнаваемые образы и свободные для интерпретации пересечения смыслов, в которые любой может встроить себя и задать себе вопросы.

Вход свободный.

Где? Большой Трехсвятительский переулок 2/1с8, площадка авангардного бара «Ясно».

Выставка работает с 9 сентября – 17 сентября 2023 года.

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