Выставка «Москва Мельникова» представлена в Парке Горького

Выставка «Москва Мельникова» посвящена творчеству известного архитектора эпохи авангарда – Константина Мельникова (1890 – 1974 гг.). Сооружения мастера до сих пор украшают улицы Москвы. Выставка познакомит зрителей с работами одного из самых противоречивых мастеров 1920-1930-х годов, чьи идеи сочетают в себе как традиционные подходы, так и технические идеи, опередившие своё время на десятилетия. Архитектура Мельникова трансформируемая, динамичная, а в нескольких проектах – даже кинетическая, и всегда – «говорящая», с яркими запоминающимися формами. Среди его известнейших работ – клуб имени Русакова, клуб завода Каучук, Бахметьевский и Ново-Рязанский гаражи, и, конечно, собственный дом архитектора в Кривоарбатском переулке. Выставка расскажет о проектах нереализованных зданий, созданных архитектором для столицы. Это конкурсные проекты Наркомата тяжелой промышленности и Дворца Советов, градостроительные проекты по перестройке Лужников и Парка Горького.
Аксиос!
1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!