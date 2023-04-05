Выставка мумий пройдет в Музее Востока

5 апреля в Государственном музее Востока откроется выставка «С берегов Нила на берега Камы», где будут представлены древнеегипетские мумии из Пермской государственной художественной галереи. Мумии впервые предстанут перед публикой после окончания реставрации и всестороннего изучения. Дополнят экспозицию саркофаги и картонажи, а также фотографии и документальный фильм о проделанной реставраторами и учеными работе.

Картонажная позолоченная шлемообразная маска. I в. до н. э.

В Государственной художественной галерее города Перми в течение уже более ста лет хранятся древнеегипетские мумии в деревянных саркофагах. Мумии поступили в фонды музея в 1920 году из Паноптикума — одного из многих развлекательно-просветительских заведений, театров-музеев, которые действовали в крупных городах Российской империи и пользовались большой популярностью у публики.

До настоящего момента эти мумии и саркофаги практически не изучались и не реставрировались. В 2021 году начался совместный масштабный комплексный проект, направленный на реставрацию и всестороннее исследование двух древнеегипетских мумий и саркофагов. Его участниками стали Пермская государственная художественная галерея, реставрационные мастерские «Феномен» и Центр палеоэтнологических исследований.

В ходе работ по проекту древнеегипетские памятники, несмотря на плачевное состояние сохранности, были полностью отреставрированы. Вернувшись с выставки в родную Пермь, они займут свое место в экспозиции нового здания галереи.

Исследования мумий и саркофагов позволили установить, что они изначально не составляли единовременные комплексы. Мумии, согласно данным радиоуглеродного анализа, принадлежали египтянам, жившим в III и I веках до н.э., а саркофаги, как удалось выяснить на основании египтологического и искусствоведческого анализа, относятся к более ранним периодам египетской истории. Датировку одного из саркофагов, покрытого сюжетными композициями на мифологические темы, связанные с посмертной судьбой его владельца в царстве мертвых, удалось отодвинуть почти на 700 лет назад и датировать III Переходным периодом (XI–VII века до н.э.). Вероятнее всего, мумии людей, живших в эпоху правления в Египте династии Птолемеев (IV–I века до н.э.) были уложены в подходящие по размерам саркофаги в одной из антикварных лавок Луксора или Каира, куда в начале XX века зашел хозяин Паноптикума для того, чтобы приобрести реквизит для своего театра, или неизвестный нам пока житель Перми, чтобы купить сувенир.

В рамках проекта был проведен всесторонний египтологический, искусствоведческий и антропологический анализ древнеегипетских памятников из Пермской галереи. В ходе реализации проекта был проведен целый комплекс междисциплинарных исследований, таких как: компьютерная томография мумий; совместные со специалистами Сколковского института науки и технологий исследования молекулярного состава мумийных смол; радиоуглеродное датирование памятников в лабораториях Института географии РАН; также были взяты образцы красочного слоя и грунта саркофагов для проведения анализа древних пигментов и созданы 3-D модели мумий и саркофагов.

Все этапы реализации проекта снимались документалистами из компании «Дельта Продакшн». Результатом стал документальный фильм «Мумии возвращаются» режиссера Д. Завильгельского. Этот фильм будет демонстрироваться на выставке. Зрители также смогут посмотреть в зале мультипликационный фильм «Спи, мой хороший» о злоключениях египтянина и его мумии на берегах Нила и берегах Камы.

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