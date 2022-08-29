Выставка народно-художественных промыслов Подмосковья «PROмыслы про СМЫСЛЫ» пройдет в аутлете «Архангельское»

С 3 по 11 сентября при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области на территории «Архангельское Аутлет» в рамках празднования Года культурного наследия народов России, откроется выставка народно-художественных промыслов «PROмыслы про СМЫСЛЫ».

Ключевой идеей выставки станет переосмысление и интеграция художественных промыслов в современные пространства.

Новый взгляд на культовые вещи российских ремесленных производств представят знаменитые на весь мир мастера и крупные предприятия НХП Подмосковья. Выставочная площадка «Архангельское Аутлет» объединит павлопосадские платки, федоскинскую лаковую миниатюру, гжельский фарфор, продукцию мануфактуры Гарднера – «Вербилки», жостовские подносы, посадскую матрешку и другие изделия.

«НХП — это уникальный культурный код, и основная задача выставки — продвижение туристской привлекательности региона через многовековые традиции народно-художественных промыслов региона, интеграция старинных ремесел в современность», — подчеркнули в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители выставки смогут не только познакомиться с историей промыслов, но и приобрести понравившиеся изделия.

Вход свободный.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.