Выставка Натальи Стручковой Loop открылась в галерее Syntax

Галерея Syntax представляет новую серию лентикулярных объектов Натальи Стручковой в рамках выставки Loop. Для создания этой серии художница обрамляла растровые графические изображения в антикварные рамы.

Наталья Стручкова. Возвышенное. 2021

Наталья Стручкова. Время. 2021

Наталья Стручкова. Выстрел. 2021

Наталья Стручкова. Облако. 2021

Наталья Стручкова. Паучок. 2021

Наталья Стручкова. Трава. 2021

«Принято считать, что старые зеркала хранят в себе отражения всего того, что они повидали за всю жизнь. Я насыщаю антикварные рамы образами веб-археологии — анимированными гифами. Техника изображения — объёмная лентикулярная печать, передающая анимацию. Зачастую изображения раннего интернета демонстрировали нам нечто безусловно узнаваемое и природное: звездное небо, дождь или огонь. Они отображались в цикле, в бесконечной анимации, моменте, который существует вечно. Мне хотелось бы прочувствовать эту нелинейную связь времен — старая рама, гиф эпохи 1990-х, ультрасовременная техника лентикулярной печати и природные стихии, обретшие вечность с помощью функции loop*», – рассказывает художница Наталья Стручкова.

Наталья Стручкова (р.1968, Москва) — художница, окончила Московский архитектурный институт. Стручкова стала одним из первых web-дизайнеров России. Её первые творческие проекты в конце 90-х гг. были связаны с развитием цифровых технологий — интернета и языков программирования виртуальной реальности. Работы художницы находятся в коллекции Московского музея современного искусства.

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* Звуковая петля (луп, от англ. loop) — фрагмент звуковой или визуальной записи, замкнутый в кольцо (петлю) для его циклического воспроизведения.

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