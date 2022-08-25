Выставка «Не сравнивай: живущий несравним…» открывается в Музее В.А. Тропинина

30 августа музей Тропинина открывает осенне-зимний сезон и представляет выставку «Не сравнивай: живущий несравним…». Впервые публике покажут живопись и графику первой половины XX в. из фондов Музея В.А. Тропинина и собрания легендарного отечественного коллекционера В. А. Дудакова. В составе экспозиции всего 40 произведений. Авторы: Владимир Маковский и Николай Дубовский, Константин Сомов и Мария Якунчикова, Петр Кончаловский и Павел Кузнецов, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, Станислав Жуковский и Мануил Аладжалов, Витольд Бялыницкий-Бируля и Сергей Герасимов, Николай Кошелев и Владимир Лебедев — представители русского живописного реализма, передвижнической живописи и художники−новаторы – сторонники новых форм в искусстве, выбравших в качестве ориентиров символизм и модерн, свободное письмо импрессионизма, «стилизм» мирискусников и авангард.

Петр Кончаловский. Сирень в корзине

Мануил Аладжалов. Акварельный портрет неизвестного архитектора

Павел Кузнецов. Натюрморт с вазой и чайной посудой на фоне окна

Сергей Герасимов. Жанровая сцена «Выезд на охоту»

Михаил Ларионов. Прогулка

Музей Тропинина прежде всего известен ценным собранием вещей первой трети XVIII – середины XIX вв., и мало кто знает, что в фондах музея хранятся произведения более поздних периодов русского искусства. Для посетителей выставки будет особенно интересна история картины «Прогулка» (1908 г.) Михаила Ларионова. Художник является создателем первого оригинального «изма» в России – неопримитивзма. Эта «гогеновская» по колориту, жанру и композиции вещь живёт своей оригинальной динамикой ритмичных повторов и углов. Удивительна её судьба: покидая в 1915 г. Россию, художник Ларионов разделил полотно на две части. Первую, левую, В. Дудаков выкупил у друга художника Льва Жегина, а вторую искал порядка 30 лет. Коллекционерский азарт был вознаграждён покупкой правой части на одном из зарубежных аукционов.

«Наша новая выставка открывает осенне-зимний сезон, и весьма символично, что в пространстве экспозиции мы впервые показываем опыт сотрудничества музея В.А. Тропинина с коллекционером и художником Валерием Александровичем Дудаковым. Благодаря куратору выставки Светлане Волковой – прекрасному специалисту по изобразительному искусству ХХ века , мы вместе с нашими посетителями поразмышляем о культуре прошлого века, где с нами будут разговаривать полотна Павла Кузнецова, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Сергея Жуковского и других художников из собрания нашего музея и коллекции Валерия Дудакова», — представляет концепцию новой выставки директор Музея В.А. Тропинина Ольга Журавлёва.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.