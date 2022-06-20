Выставка «Непридуманная земля» Валентина и Антона Стриженко открывается в галерее «Беляево»

24 июня 2022 года галерея «Беляево» открывает выставку художественных работ Валентина и Антона Стриженко «Непридуманная земля».

Название выставки – «Непридуманная земля» – на первый взгляд кажется неуместным, слишком разные и слишком сложносочиненные работы отца и сына. Между ними и связи будто бы нет, кроме родства.

Один – из давно ушедшей и забытой эпохи «деревенщиков», пронизанной криком «Прощания с Матёрой». Другой – совершенно городской художник, наполненный угловатыми переломами домов, переулков и цивилизаций. Оба сочиняют свой мир, доводя его порой до символа и абстракции. Но в какую бы отвлеченную даль ни уходил бы взгляд этих художников, их точкой опоры, мерой их собственного пространства является окружающая реальность. Одной из точек пересечения творчества отца и сына является принадлежность к одной художественной школе – Строгановке с ее особым неповторимым стилем.

Выставка далека от ретроспективности. Большинство важных работ Стриженко-отца, в силу обстоятельств, остаются в запасниках музеев, а некоторые монументальные работы безвозвратно утрачены. «Непридуманная земля» ценнее тем, что в экспозиции представлены эскизы и наброски к картинам и монументальным панно.

Валентин Стриженко (1940-2001 гг.) – художник-монументалист, член Союза художников СССР. В 1963 г. окончил Пензенское художественное училище; в 1973 г. – Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское), мастерская монументальной живописи Г.М. Коржева.

Антон Стриженко – в 1990 г. окончил Рязанское художественное училище. В 1999 г. – Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское), мастерская монументальной живописи О.П. Филатчева.

Выставка будет работать до 10 июля.

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