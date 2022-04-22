Выставка «Незабываемые» открывается в Серпуховском историко-художественном музее

Серпуховский историко-художественный музей представляет выставку «Незабываемые», посвященную женским образам в творчестве русских художников XVIII – XX веков: Маковского, Тропинина, Коровина, Гончаровой и многих других. В экспозицию, разделенную на 9 залов и 16 тематических разделов, помимо живописных работ войдут предметы декоративно-прикладного искусства, графика и скульптура из нескольких музеев

и частных коллекций. Всего зрители увидят более 100 экспонатов.

Проект организован Серпуховским историко-художественным музеем совместно с Музеем В.А. Тропинина и московских художников его времени, Музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово», Музеем МХАТа при участии частного собрания Коншиных, частного собрания Сергея и Татьяны Подстаницких и Фонда Кобзона.

Выставка объединит произведения известных мастеров в разнообразных художественных стилях и техниках, материалах и композициях, которые раскроют оригинальные судьбы, неповторимые ситуации, яркие эмоции и бессменные роли незабываемой женщины. Эпоха, общество, нравы диктуют свой «идеал». Ее путь сложен и тернист, но она всегда находит путь к свету и доброте. Она вдохновляет, украшает, создает, воспитывает и правит.

Символично, что многогранная палитра женских образов предстанет в пространстве Серпуховского музея, расположенного в особняке одной из самых выдающихся женщин Подмосковья – купчихи А.В. Мараевой.

Межмузейная выставка «Незабываемые» продемонстрирует более 100 произведений живописи, графики, скульптуры российских художников XVIII – XX веков, а также предметы декоративно-прикладного искусства, объединенные общей тематикой в едином пространстве.

Знаменитая «Кружевница» В.А. Тропинина впервые за 50 лет будет экспонироваться вне стен своего музея и станет одним из основных объектов притяжения выставки, наряду с полотнами амазонки русского авангарда Н.С. Гончаровой, таинственными моделями величайшего Ф.С. Рокотова и обаятельными образцами классиков русского искусства – К.Е. Маковского, Н.А. Ярошенко, К.А. Коровина и других.

9 залов Серпуховского музея раскроют роли, характеры и познакомят с интересными биографиями, обобщенными в 16 тематических разделов. Последовательность залов создаст особый маршрут: от «Матери» в раздел «Возраст женщины» к «Заложницам обстоятельств» и «Создательницам среды» через «Муз», «Кокеток» и, конечно, «Императриц». Посетители смогут проследить жизненный путь девочек, девушек, женщин разного возраста, сословий, статуса, проходящих через жизненные трудности и преграды, но всегда находящие выход.

В пространстве предусмотрено мультимедийно-интерактивное оснащение, которое позволит получить не только визуально-эстетическое наслаждение, но и погрузить в сюжеты при помощи осязания, слуха и даже обоняния.

К выставке будет подготовлен каталог и брендированная сувенирная продукция. Разрабатывается обширная параллельная программа для детской, взрослой и смешенной аудитории: тематические экскурсии, лекции, концерты, кинопоказы на 8 метровом экране во дворе музея совместно с Креативным бюро «Регион», экскурсии с маршрутным листом и многое другое.

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