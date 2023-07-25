Выставка «Никто не остров» завершит девятый сезон Открытых студий Винзавода. Художники сезона: Саян Байгалиев, Жения Кузьма, Vivato Eka, Алена Пасхина, Марина Кошлина, Даня Пирогов, Мара Пилясинская, Виталий Тюрлик, Farangiz Ra.

Лера Конончук, ментор девятого сезона Открытых студий Винзавода:

«Художники создают специфические пространства, работающие по установленным ими самими правилам: квартира, шатер, лес, сон, кладбище, алтарь… Однако они существуют не изолированно: каждое из них, с одной стороны, является самостоятельной рефлексией на тему зрительского взгляда и контакта, с другой стороны, каждая работа тематически и пластически связана с одной соседней, раскрывая в паре тему напряжения между закрытостью и проницаемостью».

Саян Байгалиев, инсталляция, Без названия.

Саян Байгалиев в 14-метровой живописной инсталляции материализует пространство своего дома, раскладывая интерьер на плоскости и продолжая его в трехмерных объектах, созданных из масла и дерева.

Виталий Тюрлик, текстильные коллажи, «Муха», «Нетопыри», «Винегрет».

Виталий Тюрлик покажет работы, сделанные на основе сгенерированных нейросетью «Кандинский 2.2» эскизов, которые были произведены на основе предыдущих работ художника.

Даня Пирогов, инсталляция, скульптуры, графика, «Шатер (Как мы здесь оказались?)».

Даня Пирогов растянет в пространстве Студий палатку-шатер, внутри которой будут собраны объекты, созданные за время работы в Открытых студиях Винзавода.

Марина Кошлина, скульптура и графика, «Случайные совпадения».

Марина Кошлина исследует визуальные свойства архитектурных материалов и форм. Проект «Случайные совпадения» — промежуточный результат работы с понятием жуткого в контексте простых геометрических форм.

Farangiz RA, видео и живопись, Без названия.

Farangiz RA представит видео и живопись, в которых мотив перерождения и обновления сталкивается с аффектацией момента.

Жения Кузьма, инсталляция, «Лето Долорес».

Жения Кузьма погрузит зрителя в растительное пространство, рукотворно сотканное из человеческих смыслов.

Vivato Eka, инсталляция, «Декор».

Vivato Eka в проекте «Декор» покажет надгробие и самодельные киоты для икон, прообразами для которых послужили реальные советские объекты.

Алена Пасхина, скульптуры, «Выворотни и слепни».

Алена Пасхина представит объекты, в которых действие превращается в объект и меняет с его помощью свою функцию. Вывороченные с корнем деревья становятся мягкими тактильными скульптурами, обещающими иллюзорное «единство с природой», а их антагонисты «слепни» служат отпечатками пространств, превращая атрибуты тревожных ситуаций в абстрактную окаменелость.

Мара Пилясинская, инсталляция, «Поэтические пространства».

Мара Пилясинская в итоговом проекте «Поэтические пространства» сделает акцент на пропорции, текстуры и цветовые палитры, направляющие внимание смотрящего.

Патроном выставки «Никто не остров» выступила Ксения Чилингарова.

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