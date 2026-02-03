Выставка о воинах-интернационалистах открылась в Музее Победы

3 февраля в Музее Победы открылась выставка «Время подвига». Экспозиция посвящена воинам-интернационалистам и приурочена ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Новая экспозиция рассказывает о событиях в Афганистане (1979-1989). Выставка — совместный проект четырех школьных музеев. Раритеты из своих коллекций покажут образовательные организации Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга.

В экспозиции представлены книги памяти: «Помяни нас Россия», в которую вошли фотографии, письма, стихотворения о погибших на афганской войне ленинградцах, «Так хочется оставить всех в живых» — о погибших и пропавших без вести в Афганистане и в вооруженных конфликтах ростовчанах и жителях Ростовской области. В витринах представят документы и награды воинов-интернационалистов, их фотографии и личные вещи, например, каски, фляжки и т.д.

Выставка рассказывает о судьбах и подвигах героев-афганцев – Владимире Господе, Марате Арсланбекове, Александре Жонкине, Андрее Губенкове, Татьяне Коротковой, Владимире Лабинском, Михаиле Приходченко, Владимире Курилове и других. Раритеты были переданы в музеи воинами-интернационалистами и их семьями.

Так, например, Владимир Господ в составе 40-й армии находился в Афганистане с 1984 по 1986 год, был командиром вертолёта и командиром звена. В Афганистане он совершил 700 боевых вылетов, и ни одной потери — ни в людях, ни в технике. Гости выставки увидят его фотографии и макет вертолета, на котором летал Владимир Алексеевич, а также узнают удивительную историю десанта, во время которого ему удалось нарушить законы аэродинамики. Среди реликвий – китель, авиашлем, авиационный гарнитур летчика Владимира Курилова, погибшего в Афганистане во время выполнения боевого задания. Он участвовал в афганской войне с сентября 1984 года, совершил 90 боевых вылетов, в ходе которых было перевезено 350 человек, более 15 т. грузов, эвакуировано 60 раненых. Погиб в ноябре 1984 года во время высадки десанта, за мужество и отвагу посмертно награжден орденом Красной звезды.

Среди экспонатов – и трофейные предметы, афганские купюры, кисет, пакуль (головной убор) и другие.

Экспозиция подготовлена Музеем локальных войн «Время выбрало нас» (ГБОУ Школа № 1360, г. Москва), Музеем «История поколений» (ГБОУ Школа № 1552, г. Москва). Военно-историческим музеем «Память говорит» (ГБОУ школа № 449, г. Санкт-Петербург) и Музеем истории артиллерийской спецшколы лицея № 11 (г. Ростов-на-Дону).