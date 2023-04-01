Выставка-перформанс «Граненый стакан» в галерее GLUBINA

Смешать в одном стакане озорство, гротеск, личные ассоциации и непростую общую историческую базу, чтобы открыть выставку современного искусства 1 апреля? Звучит как любопытный и свежий рецепт от Галереи GLUBINA.

В противовес общим тенденциям, идея выставки ГРАНЁНЫЙ СТАКАН родилась из шутки, она готовилась без кураторского отбора, сложных концептов и длинных экспликаций. При этом каждый участник глубоко погрузился в предложенную тему. Выставку можно отнести к игре ассоциаций, памяти, игре-ритуалу, где отправной точкой и центральной фигурой является стакан.

Галерея GLUBINA находится напротив известной скульптуры Веры Мухиной. Обойти этот факт стороной невозможно, как и пренебречь ассоциациями с предметом – гранёный стакан. Почему все-таки гранёный стакан? Что это значит для авторов? Насколько это все серьёзно?

В проекте участвуют художники:

НА ГРАНИ происходят преломления - Олеся Фрич;

НА ГРАНИ завихрения - Ксения Кудасова;

НА ГРАНИ времени меняется пространство - Елена Асеева;

Балансирование НА ГРАНИ иллюзии и реальности - Елизавета Кудрявцева;

НА ГРАНИ исчезновения - Юлия Назар;

НА ГРАНИ миров - Лиана Фролова;

НА ГРАНИ светлого будущего - Юлия Баранюк;

НА ГРАНИ нервного срыва - Виктория Предыбайло;

НА ГРАНИ калейдоскопа - Маруся Ионова;

На граниЦЕ Це-це - Ира Feda;

НА ГРАНИ мировосприятия - Ольга Шершнёва;

НА ГРАНИ перехода - Светлана Демина.

Грани формы и оттенки содержания ждут вас на открытии выставки 1 апреля в 19.00!

Выставка работает до 14 апреля.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.