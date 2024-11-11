Выставка плакатов программы COSMOTRACK подвела итоги

Завершила свою работу выставка плакатов в парке Ю.М. Лужкова. Выставочный проект был посвящен научной-фантастике и подвигу первопроходцев космоса. В основе выставки представлены работы цифровых художников Творческой мастерской NESNOVA™.

Работа выставки была освещена в СМИ, блогах и в социальных сетях. За время работы с содержанием плакатов ознакомилось около 20 тыс. человек.

Изображения плакатов опубликованы на сайте «космической программы» АртМосковии — COSMOTRACK.RU

В рамках культурно-просветительской программы COSMOTRACK АртМосковия начала работу над антологией фильмов научной фантастики и Яндекс.картой объектов космической тематики: памятники космонавтам и ученым, музеи, учреждения культуры, городские пространства.

В настоящее время АртМосковия и участники программы COSMOTRACK продолжают работать над новыми творческими проектами, среди которых: новые имиджи, постеры, календари, а также конкурс для учащихся школ искусств.

О конкурсе будет объявлено до конца ноября.