Выставка «Планета Вячеслава Невинного» открылась в Музее МХАТ

Горе от ума. 1992 г. Фамусов – Невинный В.М. Фото И.А. Александрова

В Музее МХАТ – Доме-музее К.С. Станиславского открылась выставка «Планета Вячеслава Невинного», посвященная 90-летию со дня рождения Народного артиста СССР.

Выставочный проект расскажет посетителям о жизни и судьбе В.М. Невинного, об удивительном артистическом даре, о главных ролях в спектаклях Московского Художественного театра, а также напомнит о работе в кинематографе.

Театр Вячеслав Михайлович любил беззаветно: «Всегда для меня работать приятно. Всегда для меня работать увлекательно. Ведь я занимаюсь самым замечательным делом на свете – театром!». В Художественном театре он стал одним из самых востребованных мастеров, которому были подвластны все жанры: от лёгкой эксцентрики до глубокой трагедии. Ему было суждено переиграть на сцене практически весь классический репертуар, да и постановки по произведениям современных драматургов не обходились без его участия. На его счету «Ревизор» (Хлестаков), «Без вины виноватые» (Шмага), «Чайка» (Шамраев), «Дядя Ваня» (Телегин), «Последние» (Якорев), «Горе от ума» (Фамусов), «Борис Годунов» (Варлаам), «Вишнёвый сад» (Епиходов), «Женитьба» (Яичница). Он сыграл Петра Сабейкина в «Старом Новом годе», Справедливого Сапожника в «Кабале святош», Саяпина в «Утиной охоте», Ивана Чебутыкина в пьесе «Три сестры»… всех не перечислить. Коллеги по цеху считали В.М. Невинного последним великим русским артистом в классическом понимании. Сам Вячеслав Михайлович утверждал, что актёр должен ответить на все вопросы о своём герое при открытии занавеса, в какой бы роли он не выходил. Зритель должен «сразу понять умный он или нет, как он относится к Родине, умеет ли он любить».

Истинное народное признание пришло к Вячеславу Михайловичу с началом его работы в кино. Впервые он появился на экране в 1960 году в фильме Владимира Герасимова «Испытательный срок» и с тех пор каждая его роль в кино становилась отдельным моноспектаклем. Его работы, иногда даже совсем крошечные, всего в несколько слов Участие в фильмах Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова принесли ему всенародную известность и любовь. Артиста В.М. Невинного знала вся страна. Каждый считал его своим близким человеком.

«Бывают люди, которые не стараются понравиться, но каждое их появление – праздник, словно в воздух поднялись сотни ярких воздушных шаров. Вячеслав Михайлович Невинный, несомненно, принадлежит к числу таких людей. И как сказал мой учитель Роман Ефимович Козак: «Есть хорошие артисты, есть замечательные, а есть артисты-планеты. Он – планета», – поделился директор Музея МХАТ, заслуженный артист РФ Павел Ващилин.