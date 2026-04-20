Выставка «По пути. Живопись Надежды Крестининой» открылась в Музее архитектуры им. А.В. Щусева

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляет выставку «По пути. Живопись Надежды Крестининой».

В основе экспозиции – 50 живописных работ Надежды Крестининой и 12 листов авторской графики именитых архитекторов из собрания Музея архитектуры.

Проект «По пути» предлагает зрителю погрузиться в атмосферу своих воспоминаний и впечатлений от поездок. Вспомнить легкое волнение перед большим путешествием или освежить в памяти привычный ежедневный маршрут от дома и обратно, который каждый раз преподносит новые визуальные впечатления.

Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева: «Время в дороге с древних времен воспринималось как особый опыт в жизни человека. Даже привычный маршрут может принести нам неожиданные открытия и впечатления. На выставке «По пути» мы предлагаем две точки зрения на опыт путешествия: эмоциональное высказывание художника Надежды Кристининой о том, как люди проживают дорогу, и аналитический экскурс в историю железнодорожной архитектуры. Возможно, благодаря этому проекту зрители испытают новый опыт, посмотрев свежим взглядом на попутчиков или на то, что происходит за окном вагона. А может быть, выставка подтолкнет к размышлениям о том, как окружающая нас в дороге среда влияет на нас и на исход нашего пути».

Ксения Лагойская, продюсер и куратор выставки: «На протяжении нескольких лет Надежда Крестинина создает цикл работ «Общественный транспорт». И мы рады, что появилась возможность показать зрителю большую часть из этой серии. Персонажи автора не вымышлены, они встречаются каждому, но обычный пассажир, привыкший к нарративу, вряд ли способен так глубоко вглядываться в своих попутчиков. А пассажир Надежда Крестинина очень внимательна: та «выхваченная» из реализма повседневность превращается в ее работах в объемный импрессионизм».

Свет и цвет бликующих, полупрозрачных работ Надежды Крестининой создают ощущение абсолютно интуитивной живописи. Находясь на границе абстрактного, работы автора наделены конкретным временем и местом.

Надежда Крестинина, художник: «…в поезде впадаешь в сомнамбулическое состояние одновременной рассеянности и внимания. В защищенности, может быть, иллюзорной, дома на колесах, за столом с чаем и блокнотом или книгой – а за окном… Даже всякая мелочь и обыденность из окна поезда приобретают значительность и важность: костер, который развели рабочие у железнодорожного полотна, человек, гуляющий с собакой, упавшее дерево или еще что-нибудь. Проносясь мимо, видишь все с нескольких ракурсов – впереди, фронтально, потом оглядываешься – исчезли… Ну и собственно сама железная дорога: рельсы, станции, вокзалы, водонапорные башни и всякие депо… Все это сливается в бесконечную ленту, но если выйти ознакомиться, можешь увидеть: вокзал в Вологде, где ночью в буфете продавался черный хлеб и вареные вкрутую яйца, лежавшие горой в большом пластмассовом тазу; и вокзал в Зубцове, совершенно пустой, дощатый, как дачный домик, где даже летом ночью было холодно. Все эти станции и города: Удомля, Осташков, Мичуринск, Камышин, Елец, Лиски, Придача, Грязи Воронежские, Россошь, Кошехабль… Пейзажи, особенно прекрасные тем, что ты скоро уедешь отсюда: пивная, монастырь, пляж, фонтан, рынок, городской сад с танцплощадкой и сценой, пожарная каланча…».

Ольга Марутян, куратор выставки: «Уже почти два столетия тема железной дороги и путешествий не остается без внимания в различных произведениях литературы, кинематографа и изобразительного искусства. В проекте «По пути» у нас появилась редкая возможность попытаться объединить в экспозиции авторскую графику, эскизы железнодорожных проектов великих зодчих и дорожные наблюдения художника, нашей современницы – Надежды Крестининой. В дороге все быстро меняется и одновременно замирает, и каждый сам решает, как провести – «убить» – это время в пути. Вот и персонажи Крестининой, каждый по-своему, проживают свое путешествие».

Проект «По пути» представляет не только авторскую живопись, но и уникальные архивные материалы из собрания Музея архитектуры. Посетители выставки смогут увидеть эскизы зданий вокзалов, проекты станционных павильонов, а также неосуществленные замыслы, созданные выдающимися архитекторами и инженерами: Алексеем Щусевым, Иваном Фоминым, Владимиром Щуко, Дмитрием Струковым, Вячеславом Олтаржевским, Владимиром Шуховым, Алексеем Душкиным и другими.