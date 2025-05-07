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ДомойМоскваВыставка «Победа! Живопись монументалиста» Романа Абдуллина в МВК РАХ

Выставка «Победа! Живопись монументалиста» Романа Абдуллина в МВК РАХ

editor
By editor
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Р.Ф. Абдуллин. Мозаика «Салют Победы. 1945». 2025. Смальта, цемент. 45х50 см. Собственность автора
Р.Ф. Абдуллин. Мозаика «Салют Победы. 1945». 2025. Смальта, цемент. 45х50 см. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку произведений член-корреспондента РАХ Романа Фаристовича Абдуллина, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрители увидят живописные полотна, графические листы и мозаичные панно, созданные автором за последнее десятилетие.

Роман Абдуллин родился в 1991 году в Екатеринбурге. Получил классическое академическое образование, окончив Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра. Затем обучался в мастерской монументальной живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при РАХ под руководством академика РАХ, профессора Александра Кировича Быстрова. С 2021 года работает в санкт-петербургской мозаичной мастерской академического филиала «Центр научных учреждений Российской академии художеств». Несмотря на свой еще молодой возраст, он уже стал автором многих художественных проектов, получивших известность в России, а его работы представлены в музейных и частных отечественных и зарубежных коллекциях. Является лауреатом различных премий и конкурсов, награжден золотой медалью «Достойному» РАХ за серию работ, посвященных героям ВОВ.

Важно подчеркнуть, что трактовка военной темы в исполнении живописца преисполнена высокого чувства любви к Отечеству и гражданского долга в классическом смысле понимания человеческих переживаний. Он бережно хранит память об истории своей семьи и воспринимает прошлое, как события собственной жизни. «Подвиг народа – вот тема картин Романа Абдуллина. Роман ярко, остро, с отличной композицией стремится отразить в своих холстах историю нашей Родины», — отмечает его наставник А.К. Быстров.

Р.Ф. Абдуллин хорошо усвоил уроки академической школы в целом, и стилистику монументальной мастерской некогда возглавляемой академиком РАХ Андреем Андреевичем Мыльниковым (1919-2012). Автору свойственно монументальное мышление, с присущим ему лаконизмом выразительных средств, обобщенностью формы, и некоторой суровости изобразительного языка. В триптихе «Посвящается героям Великой Отечественной войны» (2017-2020), состоящем из огромных эскизов для мозаик под названиями «Блокада Ленинграда. 1941», «Победа. 1945», «Сталинград. 2 февраля 1943» он демонстрирует специфику своего живописного метода – броские почти плакатные, статуарные, запоминающиеся образы героев, охваченных патриотическими чувствами, стремление к большим значимым темам. Художник прекрасно владеет академическим рисунком, умением выстраивать точно организованные в ритмическом и колористическом отношении сложные многофигурные композиции, сочетающие реалистические элементы с чертами условности.

Авторский метод получает развитие в монументальном полотне «Победа на Халхин-Голе. 1939» (2021-2024), в котором Маньчжурский поход Красной Армии представлен как мощное предстояние, равновесие природных стихий и человеческой энергии. Красные всполохи огненного неба, боевая техника поверженного врага и героические образы воинов-победителей впечатляют умением выразить триумфальные чувства через символические детали – крылья плащ-палаток и звездопад ночного неба как победный салют.

Неоднократно обращается Роман Абдуллин к образу татарского поэта Мусы Джалиля. В картине «Черный ворон» (2023) он изображен заточенным в Моабитскую тюрьму, в работах «Палач» (2023) и «Я клятву дал служить своей Отчизне» (2022-2023) — героически возвышенный и несломленный образ пленника, а в полотне «К смертной казни он приговорен…» (2023-2024) возникает щемящее чувство боли и страдания за безвременно покинувший Землю талант.

Пронзительно звучит полотно «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (2024-2025), которое посвящается Епистинии Федоровне Степановой, потерявшей 9 сыновей. Не могут оставить равнодушными зрителя боль и трагедия женщины, провожающей на войну детей, не утратившей веру в их возвращение, даже после получения страшных известий об их гибели. Не случайны в картине аллюзии на евангельские сюжеты и появление религиозных символов на переднем и дальнем планах холста. Живописец осмысливает тему войны и в более камерных произведениях, таких как «Листопад» (2019-21), в котором остро и пронзительно звучит тема смерти и оплакивания убиенных на поле битвы солдат.

Роман Абдуллин преуспел в освоении мозаичной техники, добившись в ней высокого профессионального уровня. Выразительно сделан и пейзаж «Салют Победы. 1945» (2024), в котором сочные контрастные цветовые сочетания светоносной красной, зеленой, синей смальты приобретают силу звучания торжественного марша. Мастером выполнены мозаики с изображениями героев. Портреты, которым в творчестве художника уделяется особое внимание, органично входят в сюжетные композиции. Как, например, образы маршалов Г.К. Жукова и В.И. Чуйкова в триптихе «Посвящается героям Великой Отечественной войны». Героическую тему раскрывает он и в портрете маршала Д.Т. Язова. Своим дедам, братьям Карнауховым, жителям поселка Староуткинск Свердловской области автор посвятил триптих, представляющий не просто родных и любимых людей, но и героических тружеников и ветеранов воины (2014-2019).

Выставка Романа Абдуллина станет заметным событием в художественной жизни Москвы, а для художника она послужит не только итогом определенного этапа творческого пути, но и источником вдохновения для новых жизнеутверждающих произведений.

Текст составлен на основе статьи члена-корреспондента РАХ, доктора искусствоведения, профессора С.М. Грачёвой.

Р.Ф. Абдуллин. Мозаичный портрет «Маршал Монгольской Народной Республики Х. Чойбалсан». 2024. Смальта, цемент. 138х82,5 см. Частная коллекция
Р.Ф. Абдуллин. Мозаичный портрет «Маршал Монгольской Народной Республики Х. Чойбалсан». 2024. Смальта, цемент. 138х82,5 см. Частная коллекция
Р.Ф. Абдуллин. «Палач». Посвящается Герою Советского Союза, татарскому поэту Мусе Джалилю. 2022-2024. Холст, масло. 250х125 см. Собственность автора
Р.Ф. Абдуллин. «Палач». Посвящается Герою Советского Союза, татарскому поэту Мусе Джалилю. 2022-2024. Холст, масло. 250х125 см. Собственность автора
Р.Ф. Абдуллин. Правая часть триптиха «Братья». Портрет моего двоюродного деда, труженика Тыла ВОВ и ветерана труда С.С. Карнаухова
Р.Ф. Абдуллин. Правая часть триптиха «Братья». Портрет моего двоюродного деда, труженика Тыла ВОВ и ветерана труда С.С. Карнаухова
Р.Ф. Абдуллин. Центральная часть триптиха «Братья». Портрет моего двоюродного деда Ветерана ВОВ и труженика Тыла ВОВ Ф.С. Карнаухов
Р.Ф. Абдуллин. Центральная часть триптиха «Братья». Портрет моего двоюродного деда Ветерана ВОВ и труженика Тыла ВОВ-Ф.С. Карнаухов
Р.Ф. Абдуллин. Мозаичная плита, фрагмент. «Победа!». 2016. Смальта, цемент. 100,5х61 см. Собственность автора
Р.Ф. Абдуллин. Мозаичная плита, фрагмент. «Победа!». 2016. Смальта, цемент. 100,5х61 см. Собственность автора
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