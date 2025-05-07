Выставка «Победа! Живопись монументалиста» Романа Абдуллина в МВК РАХ

Российская академия художеств представляет выставку произведений член-корреспондента РАХ Романа Фаристовича Абдуллина, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрители увидят живописные полотна, графические листы и мозаичные панно, созданные автором за последнее десятилетие.

Роман Абдуллин родился в 1991 году в Екатеринбурге. Получил классическое академическое образование, окончив Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра. Затем обучался в мастерской монументальной живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при РАХ под руководством академика РАХ, профессора Александра Кировича Быстрова. С 2021 года работает в санкт-петербургской мозаичной мастерской академического филиала «Центр научных учреждений Российской академии художеств». Несмотря на свой еще молодой возраст, он уже стал автором многих художественных проектов, получивших известность в России, а его работы представлены в музейных и частных отечественных и зарубежных коллекциях. Является лауреатом различных премий и конкурсов, награжден золотой медалью «Достойному» РАХ за серию работ, посвященных героям ВОВ.

Важно подчеркнуть, что трактовка военной темы в исполнении живописца преисполнена высокого чувства любви к Отечеству и гражданского долга в классическом смысле понимания человеческих переживаний. Он бережно хранит память об истории своей семьи и воспринимает прошлое, как события собственной жизни. «Подвиг народа – вот тема картин Романа Абдуллина. Роман ярко, остро, с отличной композицией стремится отразить в своих холстах историю нашей Родины», — отмечает его наставник А.К. Быстров.

Р.Ф. Абдуллин хорошо усвоил уроки академической школы в целом, и стилистику монументальной мастерской некогда возглавляемой академиком РАХ Андреем Андреевичем Мыльниковым (1919-2012). Автору свойственно монументальное мышление, с присущим ему лаконизмом выразительных средств, обобщенностью формы, и некоторой суровости изобразительного языка. В триптихе «Посвящается героям Великой Отечественной войны» (2017-2020), состоящем из огромных эскизов для мозаик под названиями «Блокада Ленинграда. 1941», «Победа. 1945», «Сталинград. 2 февраля 1943» он демонстрирует специфику своего живописного метода – броские почти плакатные, статуарные, запоминающиеся образы героев, охваченных патриотическими чувствами, стремление к большим значимым темам. Художник прекрасно владеет академическим рисунком, умением выстраивать точно организованные в ритмическом и колористическом отношении сложные многофигурные композиции, сочетающие реалистические элементы с чертами условности.

Авторский метод получает развитие в монументальном полотне «Победа на Халхин-Голе. 1939» (2021-2024), в котором Маньчжурский поход Красной Армии представлен как мощное предстояние, равновесие природных стихий и человеческой энергии. Красные всполохи огненного неба, боевая техника поверженного врага и героические образы воинов-победителей впечатляют умением выразить триумфальные чувства через символические детали – крылья плащ-палаток и звездопад ночного неба как победный салют.

Неоднократно обращается Роман Абдуллин к образу татарского поэта Мусы Джалиля. В картине «Черный ворон» (2023) он изображен заточенным в Моабитскую тюрьму, в работах «Палач» (2023) и «Я клятву дал служить своей Отчизне» (2022-2023) — героически возвышенный и несломленный образ пленника, а в полотне «К смертной казни он приговорен…» (2023-2024) возникает щемящее чувство боли и страдания за безвременно покинувший Землю талант.

Пронзительно звучит полотно «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (2024-2025), которое посвящается Епистинии Федоровне Степановой, потерявшей 9 сыновей. Не могут оставить равнодушными зрителя боль и трагедия женщины, провожающей на войну детей, не утратившей веру в их возвращение, даже после получения страшных известий об их гибели. Не случайны в картине аллюзии на евангельские сюжеты и появление религиозных символов на переднем и дальнем планах холста. Живописец осмысливает тему войны и в более камерных произведениях, таких как «Листопад» (2019-21), в котором остро и пронзительно звучит тема смерти и оплакивания убиенных на поле битвы солдат.

Роман Абдуллин преуспел в освоении мозаичной техники, добившись в ней высокого профессионального уровня. Выразительно сделан и пейзаж «Салют Победы. 1945» (2024), в котором сочные контрастные цветовые сочетания светоносной красной, зеленой, синей смальты приобретают силу звучания торжественного марша. Мастером выполнены мозаики с изображениями героев. Портреты, которым в творчестве художника уделяется особое внимание, органично входят в сюжетные композиции. Как, например, образы маршалов Г.К. Жукова и В.И. Чуйкова в триптихе «Посвящается героям Великой Отечественной войны». Героическую тему раскрывает он и в портрете маршала Д.Т. Язова. Своим дедам, братьям Карнауховым, жителям поселка Староуткинск Свердловской области автор посвятил триптих, представляющий не просто родных и любимых людей, но и героических тружеников и ветеранов воины (2014-2019).

Выставка Романа Абдуллина станет заметным событием в художественной жизни Москвы, а для художника она послужит не только итогом определенного этапа творческого пути, но и источником вдохновения для новых жизнеутверждающих произведений.

Текст составлен на основе статьи члена-корреспондента РАХ, доктора искусствоведения, профессора С.М. Грачёвой.