Выставка «Поэзия Крымского побережья» Александра Максименко в Российской академии художеств

Александр Максименко. Джангуль. 2015. Холст, масло, 60х80 см. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника Республики Крым, члена-корреспондента РАХ Александра Евгеньевича Максименко, демонстрирующую более 30 полотен, посвящённых главной теме его творчества, красоте родного края – Крыма. Экспозиция раскрывает образное видение природы и её особое колористическое решение, которые присущи живописной манере мастера.

А.Е. Максименко — верный последователь русской реалистической художественной школы, ее уникальности и цветовой неповторимости. Искусство автора отличается многоплановостью – одухотворенно-лирическое восприятие окружающего мира и выразительность пластических образов читается в портретах близких людей, в графике и скульптуре. Но основными мотивами в творчестве живописца всегда были и остаются величественные пейзажи, натюрморты с цветами и плодами – дарами крымской земли. Природа полуострова с её прекрасными, разнообразными и удивительными по своей пластике и энергетической силе видами постоянно вдохновляет художника на поиски новых решений. Её праздничный, мажорный и романтический настрой в полной мере раскрывается в циклах «Прибрежная деревня», «Крым. Бахчисарай. Староселье», «Весна. Крымская степь». Наиболее выразительными становятся работы с мотивами моря – «Солнечный ветер», «Лёгкий бриз», «После шторма», которое просматривается из разных точек дачного домика художника на Тарханкуте, где в основном написаны картины последних лет.

В основе его лучших произведений — серьезный и вдумчивый профессионализм, просветленная ясность и правдивость образов, спокойная уравновешенность композиции и культура художественного языка.

Многие темы определены значимостью и вневременной актуальностью национальных традиций, их преемственности и трансформации в условиях XXI века. Живописные полотна мастера, повествующие о безграничной красоте родной земли, займут достойное место в антологии крымского искусства.

Александр Максименко. Беляус на рассвете. 2015. Холст, масло, 70х80 см. Собственность автора

Александр Максименко. Кораблики. 2019. Холст, масло, 50х60 см. Собственность автора

Александр Максименко. Ночной натюрморт с розами. 2015. Холст, масло, 60х70 см. Собственность автора