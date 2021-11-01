Выставка «Поэзия мурановских пейзажей» открылась в знаменитой усадьбе

Проект существует уже порядка 10 лет, но в этот раз впервые так широко представлены произведения, изображающие интерьеры внутри памятника архитектуры.

Тема выбрана не случайно – в 2021 году исполняется 145 лет со дня рождения Николая Ивановича Тютчева, внука поэта, основателя и первого директора Мурановского музея. Он был тонким знатоком русского искусства XIX века и собрал исключительную по изяществу и эстетике художественную коллекцию.

Экспозиция объединила произведения более 20 авторов. Выставочный зал музея работает со среды по воскресенье, но на следующей неделе будет открыт и во вторник. Выставка продлится до 5 декабря 2021 года.

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