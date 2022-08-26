Выставка «Портрет жены художника» открылась в Музее А.С. Пушкина

Живописные работы Заслуженного деятеля искусств РСФСР, художника-монументалиста Игоря Радомана (1921-1992) и фотопортреты неизвестных фотографов Одессы и Москвы.

На полотнах и фотографиях одна модель – Розалия Зайцева – жена и муза художника; красавица, образы которой органично иллюстрируют стиль 40-х и 50-х годов прошлого столетия.

Эта история началась семьдесят лет назад, когда талантливый художник-монументалист, ученик Грабаря и Дейнеки, будущий ярчайший представитель русской реалистической школы второй половины ХХ-го века Игорь Радоман приехал в Одессу в поисках образов для масштабного полотна. Здесь он встречает молодую красавицу, делающую первые кинопробы на Одесской киностудии. Звали ее Розалия Зайцева.

Любовь была яркой, мгновенной. Но не взирая на сложности, Игорь увозит любимую в Москву. А она, полностью подчиняясь ответному чувству, оставляет едва начавшуюся кинокарьеру и начинает жить творчеством мужа, безраздельно веря в его искусство.

Радоман, каждодневно любуясь своей женой, начинает «снимать» свой потрясающий фильм о ней, где кадры – портреты, но не на пленке, а на холсте и бумаге, а камерой служат кисти, карандаши и краски. Великие кинорежиссеры снимали своих жен. Так, например, Герасимов – Макарову, Александров – Орлову, Феллини – Мазину. Результатом этих союзов стали киношедевры, которыми мы восхищаемся до сих пор.

Игорь Радоман писал свою Розалию страстно, и его влюбленная кисть замечала малейшее изменение настроения, а беспристрастные фотокамеры фиксировали ее внешность, то как пробы к кинофильмам, то как бытовые кадры из жизни… Ее лицо всегда в центре монументальных многофигурных композиций, украшавших различные общественные пространства. 25-30 живописных и замечательных фотопортретов составляют экспозицию выставки «Портрет жены художника». Это рассказ скорее не о нем, а о ней – жене и музе. И о чудесном времени 40-х, 50-х, 60-х – времени надежды и порыва… И о стиле эпохи, наконец.

Она была его вдохновением 45 лет. Игорь Радоман ушел в 1992 году, став Заслуженным деятелем искусств РСФСР, замечательным живописцем, автором сотен портретов, натюрмортов, пейзажей и монументальных полотен. Она прожила без него еще 25 лет, сохраняя его творчество, свою красоту и неповторимость до конца.

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