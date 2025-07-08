Выставка «Последнее лето детства» открылась в Музее кино ВДНХ

Образы палаточных лагерей, утренних зарядок и марширующих пионеров, первая влюбленность и выпускные экзамены, последний звонок и выпускной бал, показанные в картинах, интересны не только тем, чье детство пришлось на 1970-1980-е годы, но и современному молодому поколению.

На выставке представлены материалы к кинолентам «Сто дней после детства» режиссера Сергея Соловьева (1975), «Вам и не снилось…» Ильи Фрэза (1980), «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова (1964) и другим. Среди экспонатов — эскизы костюмов и декораций, плакаты, фотографии со съемок, мемориальные предметы. Также покажут фрагменты из фильмов. Выставка, которая воссоздает атмосферу пионерлагеря, расскажет о феномене детского и подросткового кино и о том, как советский кинематограф изображал школьников и их проблемы.

Посетители могут постучать по настоящему пионерскому барабану, запустить воздушного змея над полем, взвеситься на весах в медкабинете, как это делали герои фильмов, выучить основные движения вальса под звуки мелодии из кинофильма «Сто дней после детства».

Экспозиция состоит из нескольких помещений, каждое из них посвящено одному из этапов взросления. Первые залы наполнены светом, смехом и звоном ложек в столовой, дальше идут более спокойные и тихие пространства — комнаты размышлений и первой влюбленности. В конце посетитель услышит знакомые звуки школьного вальса, провожающего подростков во взрослую жизнь.

Выставка «Последнее лето детства» — мостик между взрослыми и детьми. Она расскажет о прошлом, объединяющем поколения с помощью общего культурного и кинематографического контекста. Придумывая проект, кураторы размышляли о коллективной идентичности и непрерывной связи между прошлым, настоящим и будущим. Гости узнают много интересного о переходе от детства к юности, о любви и взаимовыручке, о стремлении мечтать и достигать целей. Родители на примере классических кинокартин вспомнят отрочество, а молодое поколение узнает себя — правда, в ином историческом контексте.

Первая часть выставки рассказывает о ярком, почти карикатурном мире пионерских лагерей. Ведущим мотивом этой экспозиции стал сатирический фильм Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Узнаваемый антураж съемочной площадки — растяжки с бойкими лозунгами, трибуна с убежищем пионера Кости Иночкина, костюм кукурузы — исполнен добродушного комизма. На эскизах костюмов и декораций изображены преимущественно озорные пионеры. В прикроватных шкафах лежат красные галстуки, подписанные детьми известных режиссеров.

Во второй части главным мотивом экспозиции становится лирическая драма «Сто дней после детства», снятая Сергеем Соловьевым. Герои фильма — подростки, которые проводят лето в заброшенной усадьбе. Они размышляют о чувствах, влюбляются, зачитываются произведениями Михаила Лермонтова. Смена фокуса от коллективного к личному позволяет найти новые темы для размышлений. День на выставке сменяется вечером, пионерские комедии — психологическими драмами, где словами подростков режиссеры говорят о современности: опасностях новой морали, циничности взрослого мира и межпоколенческом расколе.