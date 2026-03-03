Выставка, посвященная Илье Эренбургу открылась в Музее Победы

Во Всемирный день писателя, в Музее Победы открылась обновленная выставка «Семейные реликвии», приуроченную к этой дате. Экспозицию посвятят поэту, прозаику, публицисту, военному корреспонденту Илье Григорьевичу Эренбургу.

«С начала Великой Отечественной войны Эренбург работал военным корреспондентом в газете «Красная звезда». Его статьи и очерки публиковали газеты «Красная звезда», «Правда», «Известия», «Труд», использовало Совинформбюро, перепечатывали фронтовые листки. Он прославился пропагандистскими антинемецкими статьями и произведениями. Значительная их часть собрана в трёхтомнике публицистики «Война» 1942—1944 годов. Всего в период с 1941 по 1945 год в свет вышло около 3000 его статей. Считается, что именно Илья Эренбург первым ввёл в русскую литературу словосочетание «День Победы» — оно появилось в декабре 1941 года в статье «Судьба Победы» о подвиге железнодорожников в ходе Битвы за Москву. Кроме того, Эренбург с 1942 года входил в состав Еврейского антифашистского комитета и вёл активную деятельность по сбору и обнародованию материалов о Холокосте, которые совместно с писателем Василием Гроссманом были собраны в «Черную книгу», — отметили в Музее Победы.

Илья Эренбург был награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими наградами. Их можно будет увидеть на новой выставке музея на Поклонной горе.

Всего же во временной экспозиции находится более 20 раритетов из фондов Музея Победы, которые рассказывают о фронтовом пути военкора и публициста. Среди наиболее интересных экспонатов — письмо ответственному редактору газеты «Красная звезда» Давиду Ортенбергу, написанное 25 ноября 1944 года из Ленинграда, в котором военкор Эренбург признается, что устал от войны, но нужно «довоевать, хоть трудно», а также передает привет и выражает восхищение ратными трудами генерал-полковника Кирилла Москаленко. Посетители увидят книги писателя 1942-1943 годов издания: «Близится час!», «Огонь по врагу: сборник статей», «Стихи о войне», а также брошюру 1943 года «Блокнот агитатора Красной Армии» № 33, одним из авторов которой был Эренбург.