Выставка, посвященная российскому культурному коду «Россия. Горизонты» открылась в ГИМ

Государственный исторический музей совместно с проектом «Россия. Горизонты» предоставил молодым художникам возможность выставить работы, посвящённые российскому культурному коду. Экспозиция открылась 22 декабря. Представленные живописные, дизайнерские и мультимедийные произведения – это высказывания авторов об узнаваемых образах русского изобразительного искусства, традициях и понимании красоты в нашей стране, отобранные в рамках Всероссийского конкурса. Выставка открывает зрителю свободу интерпретации результатов этих размышлений и трактовки форм.

Юлия Музыка и Артем Кривда на награждении

Автор проекта Юлия Музыка и его арт-директор Артём Кривда отметили, что тридцать победителей, работы которых представлены на выставке, были выбраны более чем из тысячи заявок из пятидесяти регионов страны. Организаторы впечатлены масштабом мероприятия, географией участников. Экспертами конкурса стали Виктория Шелягова, Алина Крюкова, Андрей Бартенев и другие деятели культуры. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Вернисаж посетили: Александр Владимирович Журавский, Виктория Шелягова, Ясмина Муратович, Екатерина Шугаева, Светлана Кузнецова, Милана Пич, Евгения Лешкова, Снежина Кулова, Константин Андрикопулос, Ольга Лефферс, Григорий Масленников, Валерий Храпов.

Выставка завершит работу 28 февраля 2023 года.

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