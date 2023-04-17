Выставка, посвященная русскому комиксу открывается  в Медиацентре Зарядья

21 апреля 2023 года в Медиацентре «Зарядья» стартует масштабный проект: выставка, фестиваль и творческая лаборатория – посвящение отечественному комиксу. Организаторами проекта стали парк «Зарядье», Российская государственная библиотека для молодежи и Московский Международный фестиваль «КомМиссия», Факультет дизайна и медиакоммуникаций РАНХиГС и проект «Фанерон».

Анастасия Васильева. Обложка комикса «Время яблок»

Анастасия Олешко. Фрагмент комикса «Амарантовый век»

Аскольд Акишин, Андрей Дроздов. Обложка комикса «Маяковский. Как делать стихи»

Владимир Сахнов. Фрагмент комикса «Кто я»

Илья Воронин. Фрагмент комикса «Скрябин»

Наталья Акимова. Фрагмент комикса «Цветок»

Ольга Лаврентьева. Фрагмент комикса «Сурвилло»

Роман Соколов. Фрагмент комикса «Квас»

Юлия Никитина. Фрагмент комикса «Полуночная земля»

В Выставочном зале Медиацентра откроется экспозиция «КОМИКС МИССИЯ. Эволюция рисованных историй в России» – первое большое исследование истории возникновения российского комикса из глубины веков до наших дней. В холле Медиацентра 22-23 апреля пройдет ежегодный Московский Международный фестиваль «КомМиссия – 2023», представляющий главные имена современного комикса. Лучшие работы участников Фестиваля займут свои места в экспозиции.

Специальный проект «Фанерон» представит креативное пространство, где с апреля и до самой осени зрители смогут учиться рисованию и созданию комиксов, узнают, как снимается документальное кино, поговорят с экспертами об искусственном интеллекте, кризисе контента, о сценариях развития поп-музыки в XXI веке, о том, какую роль играет обложка журнала или книги, и даже о выгорании на креативной работе – возможно ли это и почему происходит. Воркшопы и лекции, встречи и паблик-токи – все это ждет гостей экспозиции в рамках параллельной программы.



Иван Демидов, директор парка «Зарядье»:



– Выставка «КОМИКС МИССИЯ. Эволюция рисованных историй в России» – это настоящая машина времени, от лубочных картинок и иллюстраций Ивана Билибина до нейроарта. Потенциал комикса – безграничен. Это актуальный язык, емкий и богатый, а комиксная манера мышления авторов и читателей как никогда соответствует стремительно меняющемуся мир".

Посетители выставки смогут познакомиться с предысторией жанра рисованных историй на примере объектов XVI – начала ХХ вв., узнают о первых комикс-студиях и главных героях ХХ – XXI вв. Фестиваль «КомМиссия» представит лучшие комиксы за 20 лет своего существования и спецпроекты этого года. Издательство Bubble пригласит посетителей в студию создания персонажей, где можно будет увидеть, как рождается вселенная отечественных супергероев. Заглянуть с помощью интерактивных технологий в будущее предлагает на выставке проект «Фанерон». Специальная зона студенческих экспериментов Факультета дизайна и медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС станет основой для разговора о перспективах отечественного комикса. Зрители не только узнают об основных течениях и направлениях российских рисованных историй, но и смогут пережить иммерсивный опыт погружения внутрь комикса, мышления комиксом и самовыражения через комикс.

В рамках параллельной программы пройдет серия образовательных мероприятий. Еженедельно в пространстве рисованных историй будут проходить кураторские экскурсии, мастер-классы от известных художников и творческие встречи.

22-23 апреля в Медиацентре Зарядья пройдет Московский международный фестиваль комиксов «КомМиссия – 2023». Первый в России и один из самых крупных в Европе смотров, посвященных рисованным историям, существует с 2002 года, с 2014 года его организатором является Российская государственная библиотека для молодёжи. Фестиваль объединяет комиксистов разных поколений, поддерживает начинающих художников.

Алим Велитов, директор фестиваля «КомМиссия – 2023»:

– Комиксы – это не только язык, на котором рассказывают истории, но и уникальное пространство, где обитает наше воображение. Впервые выставка комиксов такого масштаба и тематики происходит на площадке Медиацентра парка «Зарядье», рядом с Красной площадью. Это свидетельствует о признании комикса как важной части современной культуры, которая может отражать дух своей эпохи и способствовать пробуждению креативности молодежи.

Первый день фестиваля (22 апреля) получил название «Понедельник начинается в субботу» начнется с Парада авторов. Гостей парка ждут яркие презентации, мастер-классы и подведение итогов специального конкурса этого года «Кто я?». Кульминацией дня станет Торжественная церемония награждения победителей фестиваля в девяти номинациях. Они получат ценные призы от организаторов и партнеров фестиваля, в числе которых Российская государственная библиотека для молодёжи, Школа дизайна РАНХиГС, проект «Фанерон», издательства Bubble и Alpaca.

Заключительный день фестиваля (23 апреля) под названием «Москва-Бетельгейзе-2083» расскажет о будущем и о том, каким его видят художники-визионеры. А заодно предложит поразмышлять над тем, какие трансформации могут пережить комиксы в ближайшие 10-15 лет и как изменится роль художника.

Завершением этого дня станет творческий перформанс «Бюро графического перевода», в котором художники и музыканты в режиме импровизации будут рисовать картинки и сочинять истории на заданные темы.

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