Новая выставка «Пречистенка Михаила Булгакова» в мемориальной квартире писателя на Большой Пироговской посвящена дружескому кругу Булгакова, в котором он оказался в середине 1920-х годов.

Так называемые «пречистенцы» — «люди высокой квалификации», как их назвал Булгаков, филологи, философы, искусствоведы — работали в Государственной академии художественных наук или были связаны с нею и жили в основном в окрестностях улицы Пречистенка. Булгаков и сам переселился сюда — сначала в Чистый, потом в Малый Левшинский переулок.

Выставка расскажет о встречах и влияниях, об отражениях пречистенских сюжетов в булгаковском творчестве, о драматических судьбах и неизменной дружбе, о взаимной памяти.

«Пречистенка Михаила Булгакова» представит редкие фотоснимки, документы из личных архивов, коллекции Музея М.А. Булгакова и других архивных собраний, мемориальные предметы из пречистенских квартир, где часто и с большим удовольствием бывал Булгаков. Некоторые вещи были специально изучены и атрибутированы в рамках подготовки к проекту и будут выставляться впервые.

Выставка откроется 1 июля и продлится до 22 октября 2023 года.

Шваошников Б.В. У Шапошниковых. Топленинов, Ушакова Н.А., Лямин Н.Н., Н.К. Шапошникова





Шапошников Б.В. Белозерская-Булгакова Любовь Евгеньевна. Пересъемка с фотографии конца 1920-х годов

Ушакова Н.А. Белозерская-Булгакова Л.Е., Лямин Н.Н., Булгаков М.А., Никитский И.В.

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