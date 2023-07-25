Выставка представляет новую книгу «Отдых и еда на ВДНХ. Архитектурно-гастрономическое путешествие. 1939–1989»

1 августа, ко Дню рождения ВДНХ, выходит новая книга «Отдых и еда на ВДНХ. Архитектурно-гастрономическое путешествие. 1939–1989» от издательства «Бослен». Читатели узнают, как и что подавали в кафе и ресторанах Выставки в эпоху СССР, а также смогут самостоятельно приготовить некоторые фирменные блюда.

С 1939 года в ведении комбината питания Выставки находилось более 40 строений, большинство из которых сегодня признаны памятниками архитектуры и охраняются государством. Новая книга «Отдых и еда на ВДНХ. Архитектурно-гастрономическое путешествие. 1939–1989» — увлекательное исследование истории советского общепита и культуры обслуживания на примере торговых павильонов, ресторанов, кафе и столовых Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

В книге впервые подробно рассказывается об истории создания комбината питания, работе ресторанов, кафе и закусочных. Особое внимание уделено неотъемлемой составляющей образа Выставки — архитектуре, особенностям каждого павильона или киоска, в которых они располагались.

Неповторимый колорит изданию придают воспоминания очевидцев о посещениях Выставки и фрагменты печатных изданий того времени. Книга содержит уникальные иллюстрации, в том числе фотографии и чертежи из архива ВДНХ, Музея архитектуры имени А.В. Щусева, Главархива Москвы, РГАКФД и других. Многие материалы публикуются впервые.

Автор книги — Василий Хорст, ведущий художник Российской национальной библиотеки, исследователь истории ВСХВ — ВДНХ. Издание подготовлено при поддержке руководства ВДНХ. В работе над книгой также принимали участие сотрудники Архива и Фотофонда Выставки. Научный редактор и автор послесловия — главный куратор Музея ВДНХ Павел Нефедов.

Книга адресована широкому кругу читателей, которые интересуются историей, культурой и общественной жизнью столицы, а также москвоведам, музейным работникам и экскурсоводам.

«Отдых и еда на ВДНХ» будет представлена во всех крупных книготорговых сетях, в музейных магазинах Москвы, в сувенирных магазинах на территории ВДНХ, интернет-магазине издательства «Бослен», на сайтах «Лабиринта» и «Озона».

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.