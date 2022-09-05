Выставка «Преподобный Сергий Радонежский» пройдёт в Музеях Московского Кремля

23 сентября 2022 года в Парадном вестибюле Оружейной палаты откроется выставка «Преподобный Сергий Радонежский», приуроченная к 600-летию обретения мощей святого и постройки Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Имя Сергия Радонежского неразрывно связано с историей российского государства и с Московским Кремлем – сокровищницей, на протяжении столетий бережно хранящей реликвии.

Выставка раскрывает различные аспекты почитания преподобного Сергия, рассказывает о связях русских правителей с Троице-Сергиевым монастырем. Экспозиция охватывает значительный временной отрезок – с первой трети XV по начало XX века. С эпохой московских великих князей связаны серебряный наперсный крест с одним из древнейших изображений преподобного Сергия и пелена «Явление Богоматери Сергию Радонежскому», созданная в московской мастерской великой княгини Марии Ярославны, жены Василия II Темного и матери Ивана III.

К периоду правления великого князя Ивана III относятся два выдающихся произведения московской живописи конца XV века. Икона «Преподобный Сергий Радонежский, с житием», выполненная в мастерской Дионисия, – самый ранний житийный образ святого в рост. Вторая икона, «Святая Троица», следует краткому иконографическому изводу, получившему наиболее совершенное воплощение в знаменитой иконе Андрея Рублева, написанной «в похвалу Сергию Радонежскому». Оба произведения происходят из Успенского собора Московского Кремля.

На выставке экспонируются памятники, выполненные в кремлевских мастерских в XVI–XVII веках, и вложенные русскими государями в Троице-Сергиев монастырь. Среди них блюдо – вклад царя Ивана IV на помин души царицы Марии Темрюковны, золотая церковная утварь, созданная по заказу царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича в «дом Пресвятой и Живоначальной Троицы и великих чудотворцев Сергия и Никона».

В 1742 году по указу императрицы Елизаветы Петровны в Троице-Сергиевом монастыре была учреждена духовная семинария, а в 1744 году обители был присвоен высокий статус лавры. На выставке представлена драгоценная панагия, пожалованная императрицей Елизаветой Петровной архиепископу Арсению, архимандриту Троице-Сергиевой лавры. С именем императрицы Екатерины II связан великолепный литургический прибор, выполненный по ее заказу в 1795 году придворным ювелиром Иваром Бухом для Троице-Сергиевой лавры.

Особый раздел выставки посвящен последнему представителю императорского дома Романовых, покровительствовавшему обители, – великому князю Сергею Александровичу, чьим небесным патроном был святой Сергий. Здесь представлены реликвии из храма-усыпальницы во имя преподобного Сергия Радонежского в Чудовом монастыре Московского Кремля.

Выставка завершит работу 11 января 2023 года.

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