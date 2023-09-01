Выставка-приключение «На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи» открывается в Музее нумизматики

13 сентября в Музее Международного нумизматического клуба откроется выставка-приключение «На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи». Посетители узнают, дорого ли обходились услуги Шерлока Холмса и сколько стоила буханка хлеба в Древней Греции, выгодно ли было работать легионером и на что он мог потратить заработанное. Интерактивная часть выставки позволит в прямом смысле прикоснуться к сокровищам: потрогать древние монеты и научиться записывать доходы в специальных табличках-дельтах.

Название выставки «На вес золота» напоминает о французском выражении Au poids de l’or. Так говорили, когда хотели обратить внимание на что-то очень ценное. В средние века золото часто заменяли пряности – экзотические травы и плоды были невероятно дороги. Например, в XIV веке на Руси купцам случалось совершать сделки с оплатой… перцем! Что еще могло быть «на вес золота»? Об этом рассказывает выставка.

Посетители отправятся навстречу приключениям вглубь веков и откроют финансовые секреты разных эпох. Экспозиция расскажет, на что копили и куда вкладывали деньги в прошлом, из чего складывались повседневные траты и доходы, в какое время жить было дороже всего и кто зарабатывал больше всех.

Путешествие начнется в Древней Греции, где расчеты велись тетрахалками, оболами и лептами Боспорского царства, а знаменитые статеры Александра Македонского приковывали взгляд мягким сиянием золота. Легионерам в античном Риме платили чеканной монетой – серебряными денариями, а за смелость награждали золотыми ауреусами. На Арабском Востоке любили пересчитывать золотые динары. А во времена королевы Виктории приехавшим в Лондон иностранцам приходилось быстро учиться считать, сколько пенсов было в шиллинге и сколько крон – в соверене. И сориентироваться, почем пироги с угрем и дорого ли берет Шерлок Холмс за свои услуги. Переместившись в Россию, гости выставки увидят дореволюционные копейки и рубли и, совершив головокружительный экскурс в прошлое, вернутся в наши дни.

Помимо монет, в экспозиции представлены обувь, головные уборы, кошельки и счетные приборы различных эпох. А в интерактивной зоне можно в буквальном смысле прикоснуться к сокровищам: потрогать и сравнить монеты разных эпох, научиться пользоваться весами для денег и древнегреческими табличками-дельтами для записи доходов. И заодно попробовать рассчитаться по чеку из магазина XIX века или выбрать нужные деньги для оплаты своих покупок.

Начало работы выставки: 13 сентября 2023 года.

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