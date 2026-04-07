Выставка «Пробуждение. Ангелы и цветы» открылась в Доме-музее Марины Цветаевой

Выставку с весенним названием «Пробуждение. Ангелы и цветы» открыл авторский проект Влады Просвиркиной «ПРО АРТы». Экспозицию составили несколько десятков работ, посвященных теме оживления, воскрешения и в буквальном смысле освобождения природы от снега.

Выставка организована по тематическому принципу. На стенах концертного зала расцвели цветы, рядом с ними свои крылья распахнули ангелы, а на полотнах живописцев заиграли солнечные блики и зажурчали ручьи.

Экспозицию составили произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и икебаны. Это коллективная выставка художников из разных городов России, в том числе из Москвы, Севастополя, Сарова, Симферополя, Санкт-Петербурга, Подольска, Саранска, Тюмени, Астрахани и других.

Среди участников уже запомнившиеся многим Дмитрий Орлов и Ольга Харитонова из Сарова, Елена Лимонова из Севастополя, Мария Pozzo, Елена Перфильева, Анна Загоруйко из Москвы.

Экспозиция удивит разнообразием. Например, в выставочном зале представлены два крупных живописных полотна «Купидон» и «Творческое начало» Владимира Иванчикова, а также большая абстрактная работа «Ангелово гнездо» художника Ольги Щегловой. С масштабными произведениями соседствуют изящные миниатюры известного столичного мастера Ольги Клапцовой, чьи скульптуры находятся в частных коллекциях по всему Миру.

Рядом разместились работы декоративно-прикладного творчества и графика. Так художник Елена Суворова представляет икебану с ветками ароматной мимозы, а Ольга Качановская и Дарья Тепловая — графические полотна, посвященные ангельским сюжетам и темам родины.

Впервые в выставке принимает участие художник с ограниченными возможностями передвижения Екатерина Цыганова. Она представляет работы «Букет ромашек» и «Тюльпаны».

Стоит отметить, что проект «ПРО АРТЫ» четвёртый раз открывает выставку в доме-музее Марины Цветаевой. Насладиться произведениями искусства современных авторов можно до 12 апреля включительно.