Выставка произведений из коллекции индийского искусства Евгения Немоляева и работ художника Алексея Мандыча «Ты такой же как и сам я»

Неизвестный Автор «Гьян Чаупар. Gyan Chaupar» XVIII-XIX век
Неизвестный автор. «Гьян Чаупар. Gyan Chaupar». XVIII-XIX век

Этот «выставочный» проект являет собой почти кабинетный процесс изучения определенного явления художественными способами. Поводом к нему послужило взаимодействие автора с коллекцией игровых полей игры «Змеи И Лестницы», или же, углубляясь — игры «ЛИЛА», а также изучения, насколько это, конечно, возможно в рамках собственной ограниченности и интересов автора, историй и смыслов, лежащих за ней.

Целью автор видит создание объяснения и актуализированного понимания культовой игры в контексте сегодняшнего момента. Утопическая попытка найти подход и способ смотреть — верить или не верить, использовать или не использовать, применять или не применять.

Настольные игры, такие как «Змеи И Лестницы», «Лила», шахматы, шашки, как и любые другие — всегда модели мира, мира возможного, или мира идеального. У каждого подобного мира есть задача, или даже несколько задач — развлекать нас, развивать нас, возможно — давать нам ощущение, другого, желательно горнего мира. Но — возможно, что и даже нижнего.

Со временем часто выходит так, что мы забываем истинный смысл и почти магические свойства игр, и игра становится лишь формальным использованием правил и ходов. Выигрывает не тот, кто «растет» в предложенном мире, а тот, кто лучше запомнил правила, лучше всего лишь формально. Но даже в этом случае интересно наблюдать и искать ту «дельту», на которую невольно вырастает тот или иной игрок.

Появляется еще одно наблюдение — каждая игра содержит в себе все варианты ходов и результатов игры. Изначально… Чем напоминает живопись — картина также содержит динамику и драматургию, никак при это не меняясь. В отличие от кинофильма — где сюжет разворачивается. Смотря на «игру» под таким углом — мы видим, что она значительно многомернее и сложнее обычного фильма. Мы придумываем правила, но не придумываем сюжет. И после мы можем отыгрывать различные сюжеты, соответствующие данным нам правилам. Итого — мы можем лишь наблюдать реализацию правил в том или ином случае. Если мы действительно согласны с тем, что «Лила» описывает и показывает нам окружающий мир — интересно в нём найти отзвуки, отблески и подсказки для игры и от игры.

Созданные результаты будут постепенно разворачиваться в заданном выставочном пространстве (кабинете) дойдя до своего апогея в последнюю неделю экспозиции.

