Выставка произведений Млады Финогеновой  в Российской академии художеств 

19 января 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника РФ, члена-корреспондента РАХ Млады Константиновны Финогеновой. В ретроспективной экспозиции представлено более 100 живописных и графических произведений, созданных автором в разные периоды художественной биографии. На полотнах художника — лирические пейзажи, интерьеры и жанровые картины, но большая часть работ посвящена теме дома как центра вселенной. «Мне кажется, что восприятие мира каждый человек начинает через восприятие своего дома, через отношение к нему. Стремление поделится своей любовью к окружающей природе, дому, свету владеют мною столь сильно, что сама живопись является лишь средством передачи моих чувств» — комментирует мастер своё творчество.

Профессиональную деятельность Млада Константиновна начала в семидесятые годы прошлого века. Зимние пейзажи того периода отличаются четкой, ясной композицией, выразительными сюжетами, призывной плакатностью. Но при этом они вписываются в лучшие традиции советского искусства, вызывая в памяти произведения А.А. Дейнеки и Г.Г. Нисского. Однако в процессе становления творчества М. Финогеновой удалось создать свой собственный, уникальный стиль.

Русский дом стал главной темой Млады Финогеновой: изображенный в разное время года, теплым вечером или в жаркий полдень он является центром мироздания, вокруг которого происходит течение времени. Такой эффект был бы невозможен без виртуозного владения художественными приемами. Задушевное восприятие дома и природы возникает благодаря сбалансированному по тону цветовому разнообразию. Цвет никогда не бывает пёстрым, он не разрывает поверхность холста. Спокойное цветовое звучание входит в образ гармоничной жизни обитателей сюжетного действия. Ближний и дальний план интерпретируются мастером как единое, целостное пространство, перспектива не упирается в далевые просторы за террасой или окном. В работах Млады Финогеновой интимность интерьера вдруг выносится в открытый пейзаж, а гармония русского пейзажа возвращается в интерьер.

По словам Млады Константиновны, она с семьей специально поселилась в поселке Борисоглебском, вдали от столичной суеты, где «обрели свою духовную родину». Древние памятники российской истории, Борисоглебский монастырь, церкви, их гармония с живописной природой и неторопливый жизненный уклад, хранящий культурные традиции русской провинции, оказали на художника большое влияние и явились для неё источником постоянного творческого вдохновения. В многочисленных поездках по России, география которых простиралась от Ярославской области до Берингова моря, автор всегда находит тихий уголок, который отвечал бы ее стремлениям и становился сюжетом нового произведения. С этими необыкновенными холстами и графическими зарисовками вы сможете познакомиться на новой выставке в залах Российской академии художеств.

М.К. Финогенова родилась в 1941 году в Москве. Выросла в художественной семье и с детства была окружена атмосферой искусства, так как ближайшими друзьями родителей были: А.А. Пластов, Д.К. Мочальский, Г.Г. Нисский. Получила академическое художественное образование. Сначала училась в знаменитой Московской средней художественной школе, затем окончила Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, где руководителем её мастерской был народный художник СССР, профессор Е.А. Кибрик. С 1969 года является членом Союза художников СССР, в 2010 году награждена медалью «Шувалов» Российской академии художеств, в 2015 году — дипломом и «Золотой медалью Союза художников России им. В. И. Сурикова» за выдающийся вклад в изобразительное искусство России. Работы М.К. Финогеновой хранятся в музеях, галереях, частных собраниях России и за рубежом.

Выставка завершит работ 6 ферваля.

Материал подготовлен на основе статей Виталия МАНИНА и Натальи КРЫЛОВОЙ

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