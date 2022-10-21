Выставка произведений Василия Бубнова (1942-2021) в Российской академии художеств

29 октября Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника РФ, академика РАХ Василия Бубнова (1942-2021), посвященную 80-летию со дня его рождения. Экспозицию составили около тридцати работ, созданных автором за последние два года жизни и ранее нигде не выставлявшихся. Это пастели из серии «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» и ряд композиций, выполненных в технике масляной живописи.

Василий Бубнов. Болгарская свадьба. Из серии «Жизнь моя, ты приснилась мне». 2021. Бумага, пастель, 61х86 см

Василий Бубнов. В прошлое и будущее. 2020. Холст, масло, 100х200 см

Василий Бубнов. Вспоминая сезановский прованс. Из серии «Жизнь моя, ты приснилась мне». 2021. Бумага, пастель, 61х86 см

Василий Бубнов. Дионисиат. Поют. Из серии «Жизнь моя, ты приснилась мне». 2021. Бумага, пастель, 61х86 см

Василий Бубнов. Музеи Москвы. Выставка ВХУТЕМАС. 2021. Холст, масло

Василий Бубнов. Наш дом с Лялей, керамикой и динозаврами. Из серии «Жизнь моя, ты приснилась мне». 2021. Бумага, пастель, 61х86 см

Василий Бубнов. Петровский парк. Из серии «Жизнь моя, ты приснилась мне». 2021. Бумага, пастель, 61х86 см

Василий Александрович Бубнов – один из ведущих мастеров российского изобразительного искусства, известный живописец, график, монументалист, участник многочисленных выставок в нашей стране и за ее пределами. Его произведения представлены в собраниях многих российских и зарубежных музеев, художественных галерей, в частных коллекциях. Выразительные композиционные решения, динамичный рисунок, яркая цветовая гамма создают тот неповторимый стиль, который отличает творчество этого замечательного художника.

Василий Бубнов принадлежит к поколению, вошедшему в творческую жизнь в конце 60-х годов ХХ столетия. Он родился в 1942 году в семье художников (отец Александр Павлович Бубнов — автор известного полотна «Утро на Куликовом поле») и с детства впитал атмосферу искусства. С 1954 по 1961 годы учился в МСХШ. В 1967 году окончил отделение монументальной живописи Московского высшего художественно-промышленного училища (бывш. Строгановского). На разных этапах творческого пути В. Бубнов как монументалист работал в Киргизии, Узбекистане, на Украине, в Тольятти, оформил вместе с супругой В. С. Шапошниковой Одесский театр музыкальной комедии. В соавторстве с Г. Я. Смоляковым работал над декоративным оформлением (люстры, бра) станции метро «Пушкинская», Дома ветеранов кино в Матвеевском. Выполнил росписи на стации метро «Печатники» в Москве. Вместе с авторским коллективом участвовал в оформлении станции метро «Московская» в Праге. В Гетеборге (Швеция) оформил зал приемов генерального советского консульства, а также интерьеры посольства в Ноакшоте (Мавритания), санатория министерства обороны «Марфино». В соавторстве Е. Бубновой выполнил панно для станции Московского метро «Петровский парк».

Значительное время Василий Александрович отдавал станковым формам искусства – живописи, графике и архитектурному дизайну, ставя перед собой в каждом конкретном случае новые образно-пластические задачи. Он – один из признанных мастеров пейзажной живописи. Его произведения — результат многочисленных поездок по стране. Несколько циклов посвящены родной Москве, в которой он прожил всю жизнь, любил горячо и преданно. Многие работы объединены в серии: «Париж», «Франция», «Уругвай», «100 непарадных портретов Москвы», «Дача», «Афон». Почти каждая из них воспринимается как новая эпоха в творческой деятельности мастера. Василий Бубнов работал в карандаше, пастели, писал маслом, считая, что для художника не столь важно, в какой технике или жанре он работает: «Все зависит от того, какие творческие задачи он перед собой ставит». Василий Александрович Бубнов был одним из лидеров московского искусства. На протяжении многих лет он возглавлял Московский союз художников, был председателем правления Секции художников монументально-декоративного искусства МСХ, председателем Московского отделения Художественного фонда, одновременно занимаясь организационными и творческими вопросами, уделяя большое внимание выставочной деятельности.

Представленные на выставке работы 2021 года из коллекции семьи художника созданы им специально к 80-летию. Они воплощают его излюбленные темы, мотивы и сюжеты, позволяют проследить авторские пластические открытия. Сегодня, спустя год после его ухода из жизни, они дают возможность вспомнить прекрасного человека и художника, вновь встретиться с творчеством интереснейшего современного мастера.

Выставка завершит работу 13 ноября.

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