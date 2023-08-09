Выставка работ Анастасии Соколовой и Валерия Чернорицкого открывается в музее-заповеднике «Абрамцево»

Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево» представляет выставку живописи и графики академиков Российской академии художеств Анастасии Владимировны Соколовой и Валерия Анатольевича Чернорицкого «Отражения».

Анастасия Соколова. Вода. Свет. Март. 2016-22 г. Холст, масло, 100х120 см

С 2017 года Музей реализует выставочный проект «Наши близкие соседи», который знакомит с произведениями художников, живших и живущих в знаменитом абрамцевском посёлке. Анастасия Соколова и Валерий Чернорицкий - союзники в творчестве и в жизни, представили на выставку в Абрамцево работы последних лет. Экспозиция построена на работах двух жанров — пейзаже и портрете. В принципиальности выбора, который оставался за авторами произведений, прочитывается идея отражений — воздуха в цвете, настроения в пластике, эмоции в лице.

Если под пейзажем понимать не только изображение природы, но «определённый вид ориентировки в мире действительности, вполне законченное художественное мироощущение», — то картинные этюды Анастасии Соколовой выражают её стиль живописи. Воздух и светотень — эти неизбежные признаки понятия живописности — являются основными факторами пейзажа, как стилистической формы. Мастер, владея живописной формой, стремится отразить живую природу в её изменчивых состояниях. Не тип местности интересует художника, а её неповторимый портрет. Не космический лик природы, а её психологическая выразительность.

Стилистические признаки портрета, как своеобразной художественной формы, заключаются в трактовке явления как живого и индивидуального образа. И хотя портретированию может быть подвергнута и природа, но только человек, как индивидуальность, представляет подлинный материал для запечатления образа. В случае с Валерием Чернорицким — это автопортрет, собственное видение мира, миропереживание и эмоция как отклик на него. Перед нами — почти «моментальный снимок», где жизнь представлена не длящимся процессом, а остановившемся мгновением. Поэтому куратор выставки высказывает догадку: стилистическая концепция, технический арсенал живописания, рисования есть след личности художника, — это ли не отражение его связей с миром?

Даты экспонирования: 11 - 27 августа 2023 года.

Место экспонирования: залы «Искусство XX века» Музея-заповедника «Абрамцево». Адрес: МО, Сергиево-Посадский городской округ, городское поселение Хотьково, c. Абрамцево, ул. Музейная, д. 1.

Текст составлен на основе статьи куратора, ведущего научного сотрудника музея-заповедника «Абрамцево» Светланы ВОЛКОВОЙ

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