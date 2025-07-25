Выставка работ на тему «Три времени года» проходит в открытых студиях «Московских мастерских»

Москвичам и гостям столицы предоставлена возможность посетить демонстрацию работ участников проекта «Московские мастерские» «Три времени города».

Пять художников, среди которых Илья Кутобой, Артур Кривошеин, Елена Власова, Аксана Прутцкова и Георгий Хомич, представят свои произведения, созданные за четыре месяца в мастерских, расположенных в ЖК «Стремянный 2» в партнерстве с девелоперской группой «Самолет».

Эта необычная экспозиция, под кураторством арт-директора и основателя галереи «Сабстанция» Сабины Чагиной, предлагает взглянуть на Москву как на живой организм, существующий одновременно в трех пластах времени: прошлом, скрытом в кирпичах, архивах и личных историях; настоящем, эмоциональном и напряженном, разрываемом социальными токами и визуальным шумом; и будущем, проступающем в цифровых кодах и проектных моделях, которые мы уже неосознанно проживаем.

Творческие пространства художников на время работы выставки превратились в открытую галерею, где гости смогут погрузиться в атмосферу создания, понять контекст и лично пообщаться с авторами, которые проведут экскурсии по своим мастерским.