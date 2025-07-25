VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка работ на тему «Три времени года» проходит в открытых студиях «Московских...

Выставка работ на тему «Три времени года» проходит в открытых студиях «Московских мастерских»

editor
By editor
81
московские мастерские
Фото © пресс-служба АКИ

Москвичам и гостям столицы предоставлена возможность посетить демонстрацию работ участников проекта «Московские мастерские» «Три времени города».

Пять художников, среди которых Илья Кутобой, Артур Кривошеин, Елена Власова, Аксана Прутцкова и Георгий Хомич, представят свои произведения, созданные за четыре месяца в мастерских, расположенных в ЖК «Стремянный 2» в партнерстве с девелоперской группой «Самолет».

Эта необычная экспозиция, под кураторством арт-директора и основателя галереи «Сабстанция» Сабины Чагиной, предлагает взглянуть на Москву как на живой организм, существующий одновременно в трех пластах времени: прошлом, скрытом в кирпичах, архивах и личных историях; настоящем, эмоциональном и напряженном, разрываемом социальными токами и визуальным шумом; и будущем, проступающем в цифровых кодах и проектных моделях, которые мы уже неосознанно проживаем.

Творческие пространства художников на время работы выставки превратились в открытую галерею, где гости смогут погрузиться в атмосферу создания, понять контекст и лично пообщаться с авторами, которые проведут экскурсии по своим мастерским.

Предыдущая статья
В Москве открылась выставка, посвященная жильцам знаменитого дома в Брюсовом переулке

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru