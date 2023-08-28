Выставка работ Натальи Чобанян «Близкие» открывается в пространстве masters

5 сентября в masters откроется выставка работ Натальи Чобанян «Близкие». В своем творчестве молодая художница размышляет о городской среде и роли человека в этом пространстве.

Наталья Чобанян. Близкие. 2023. Фреска (фанера, шпаклевка, акрил), 100х140 см

Каждая работа из серии – это попытка остановить время, замедлиться, создать паузу. Повседневные сюжеты фресок и акварелей наталкивают на размышления о своих отношениях с городом, пространством и самим собой. Фрески заставляют зрителя более тонко прочувствовать атмосферу, а цвета – буквально услышать звуки города. Диалоги между героями – тишина и молчание – отсылают к символизму непроизносимого.

Внутренний сад продолжает фиксацию настоящего, конструирование некого безопасного места, убежища от внешнего, тихого и спокойного пространства для себя. Анонимная фреска – это архетип, куда попадают герои работ и люди из внешнего мира, они соединяются в этом потерянном размытом лице и всматриваются через него в себя, создавая свою мифологию.

Наталья Чобанян родилась в Тбилиси, живет и работает в Москве.Закончила «Свободные мастерские» школы современного искусства при ММСИ в 2021 году. Участница групповых выставок, в том числе в Музее Москвы и Московском Музее Современного искусства, а также ярмарки современного искусства Blazar. Ее привлекает повседневность, отношения человека и окружающего его пространства. Каждая работа – это попытка остановить время, замедлиться и создать паузу. Наталья экспериментирует с материалами и техниками, соединяя разные медиумы. Работает с фреской аль секко, цианотипией и керамикой.

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