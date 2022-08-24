Выставка работ Ольги Зелинской пройдёт под окрытым небом

Картинам стало тесно в помещениях — они захотели на открытый воздух!

Организаторы выставки приглашают провести лето и встретить осень в уникальном уголке уютной Москвы. «Перед тем, как эти работы отправятся на большую выставку в Королев, нам захотелось немного познакомить вас с образами, которые рождаются в голове и воплощаются на холсте. Особенно интересно будет услышать, какие истории возникают в вашем воображении. Приглашаем Вас в Тайный зоопарк (так это место обозначено на карте Москвы) нам подумалось: как было бы здорово организовать одну из выставок именно тут, среди уточек и лебедей! Особенное место, тишина и птицы».

Вход свободный.

Когда? 26 августа с 15.00 до 21.00.

Где? Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1.

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