Выставка работ студентов МГАХИ им. В.И. Сурикова  «Лето, жара, любовь» открывается в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

С 13 по 25 сентября 2022 года Выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК и РОО «Мастер-Класс» проводят выставку творческих работ студентов Московского Государственного Академического Художественного института имени В.И. Сурикова «Лето, жара, любовь».

Будет представлена живопись, графика, скульптура, инсталляция различного направления — от сугубо академических реалистических работ до экспрессивных, абстрактных. Задача выставки — выйти из зоны комфорта, отойти от традиционных студенческих студий, раскрепоститься и создать по-настоящему творческую работу, основанную на летних впечатлениях и не забывая при этом богатых традиций русской реалистической школы. Зритель увидит пейзажи, многофигурные композиции, скульптурные этюды.

Хотя художники еще молоды, но у многих из них за плечами большой опыт выставочной деятельности, они свободно владеют материалом, различными техниками, пытаются по-новому взглянуть на мир.

Пройдет совсем немного времени, и эти студенты будут олицетворять российское изобразительное искусство 20-х годов 21 века.



Вход свободный.

Даты проведения: 13.09.2022 – 25.09.2022.

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