Выставка работ Виктории Мирошниченко «Девочка из пуговицы» прошла в БАХРУШИНЪ лофте

31 мая 2022 года в БАХРУШИНЪ лофте, уникальном атмосферном пространстве с удивительной вековой историей состоялась дебютная выставка художника Виктории Мирошниченко.

«Девочка из пуговицы» — это собирательный образ ищущих себя людей, придуманный моей мамой-филологом, так она называла меня. Собственно, дата проведения так же неслучайна, это был ее день рождения. Не стану говорить о банальном “я рисовала с детства”, это знают лишь близкие. Скажу лишь о том, что однажды мой подарочный вариант картины хотели забрать на аукцион Sotheby’s, обстоятельства этому помешали, а я утратила желание практиковаться в искусстве. Лишь спустя много лет я снова увидела себя в этом… Поэтому, выставка посвящена моей маме и всем, благодаря кому каждый из нас смог поверить в себя, свой талант, кто поддерживает, вдохновляет и способен искренне радоваться не только своим успехам, — говорит автор.

Виктория Мирошниченко — современный художник-авангардист, которая вдохновляется людьми: эмоциями, судьбами, трагедиями. Ее картины, каждая из которой уникальна и не подлежит повторению, находятся исключительно в частных коллекциях многих общественных деятелей, представителей бизнеса и политики. В работах художника — отображение полустертых из памяти снов, микс жестокости больших городов и сочувствия человеку посредством суровых, веселых и порой мрачных мелодий яркого, открытого цвета, даже при написании беспредметных картин. Виктория не даёт названий своим произведениям, так как считает, что это может помешать индивидуальному восприятию расширения пределов оптического видения зрителя.

Собрались поддержать событие друзья, коллеги, представители СМИ, а так же актрисы Марина Вайнбранд, Ольга Бужор, Ева Авеева, Екатерина Директоренко, актеры Николай Цонку, Евгений Кулаков под выступление участницы эксклюзивного проекта А.Б. Градского певицы Амелии и ее совместного дуэта Amor с композитором Ольгой Абросовой, певицы Анастасии Неоновой, рэпера NJohn, автора и исполнителя Максима Зайца, певца и блогера Олега Скока и неподражаемого ансамбля гармонистов-виртуозов GармоньDrive.

На протяжении вечера каждый из гостей стал участником беспроигрышной лотереи от партнеров мероприятия: российского бренда уходовой косметики Holly Polly, звездного тренера Александрины Тиль, бренда зубных паст Klatz, Студии художественной татуировки Ermaktattoo.moscow, Академии стиля, макияжа и грима Ольги Неволиной, Мастерской кондитерских и кулинарных изделий Sladkoe, Флотилии «Рэдиссон Ройял».

Автор выставки выражает огромную признательность ведущему Сергею Пономаренко, Виктории Заикиной, DJ Alberto Gaudi, фотографам Кириллу Кондратьеву и Глебу Звезде, отдельно Виктории Соболевой за помощь в организации.

Фото — Кирилл КОНДРАТЬЕВ

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