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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойРегионы РоссииВыставка «Сад. Возраждение» открылась в Ульяновске

Выставка «Сад. Возраждение» открылась в Ульяновске

editor
By editor
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Экскурсия на открытии выставочного проекта «Сад. Возрождение»
Экскурсия на открытии выставочного проекта «Сад. Возрождение»

В Федеральном Музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» открылась выставка «Сад. Возраждение». На выставке гостей познакомили с предметами, отражающими особенности садоводства в Симбирске (старое название города Ульяновск) и подвели итоги проекта по восстановлению большого фруктового сада, который существовал на территории Симбирской школы автора чувашского алфавита – И.Я. Яковлева.

Т.А. Батаева, научный сотрудник музея - куратор выставочного проекта
Т.А. Батаева, научный сотрудник музея — куратор выставочного проекта
Насос ручной для садовых работ «Роберт Кенц», 1900-е гг.
Насос ручной для садовых работ «Роберт Кенц», 1900-е гг.
Шкатулка педагога и садовода А.С. Кабанова, 1880-е гг.
Шкатулка педагога и садовода А.С. Кабанова, 1880-е гг.
Пособия С.С. Рогозина - гласного Симбирской городской думы и садовод
Пособия С.С. Рогозина — гласного Симбирской городской думы и садовод
Документальная экспозиция выставки
Документальная экспозиция выставки
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