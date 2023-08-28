Выставка Сергея Ирешева «В долине подсознания» открывается в галерее ArtMaison

Со 2 по 9 сентября в галерее ArtMaison состоится персональная выставка Сергея Ирешева «В долине подсознания».

«Не открою Америки, если скажу, что образование абстрактных форм на холсте есть проявление внутреннего мира художника, его подсознания. И мне удалось отследить разницу между ним и сознанием и научиться взаимодействовать с ними в творческом процессе. Меня всегда привлекала экспрессия, смелость, жест в живописи художников последних десятилетий и я стремился стать одним из них», – говорит Сергей Ирешев.

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