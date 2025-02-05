Выставка современного искусства из российских коллекций открылась к 20-летию галереи pop/off/art

В Цехе Красного ЦСИ Винзавод открылась групповая выставка «Порывы и дуновения», приуроченная к 20-летию галереи pop/off/art — одной из ведущих галерей современного искусства России, основанной в 2004 году искусствоведом Сергеем Поповым. Куратором проекта выступит Иван Новиков — художник, куратор, преподаватель и член редакционного совета «Художественного журнала».

В экспозицию выставки «Порывы и дуновения» включены работы из более 30 российских коллекций, в том числе системообразующих для сферы отечественного современного искусства — музейных (Музея AZ и др.), частных (Дениса Химиляйне, Сергея Лимонова, Игоря Маркина, Шалвы Бреуса, Игоря Суханова, и др.), а также корпоративных (СДМ-Банка и др.) собраний. Все произведения были приобретены в галерее pop/off/art за 20 лет ее существования.

С момента своего основания в 2004 году pop/off/art работает с разными поколениями художников: круг авторов галереи включает в себя представителей советского нонконформизма и концептуализма, акционизма 1990-х годов, поколения 2000-х, а затем и 2010-х. Благодаря этому пул резидентов pop/off/art являет собой срез отечественной истории искусства последних 50 лет, что отражено и в экспозиции выставки «Порывы и дуновения», где собраны как текущие художники галереи, так и те, с кем она работала ранее.

Среди 35 авторов представлены как классики современного искусства (Эрик Булатов, Михаил Рогинский, Юрий Злотников, Евгений Михнов-Войтенко, Владимир Куприянов, Андрей Красулин, Николай Касаткин, Ирина Нахова, Владимир Янкилевский и др.), так и лидеры сегодняшней арт-сцены (Ольга Чернышева, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы, Владимир Шинкарев, Кирилл Челушкин и др.), а также восходящие звезды (Василий Кононов-Гредин, Ася Заславская и др.).

Название выставки «Порывы и дуновения» отсылает к главной задаче галереи: быть катализатором художественных процессов, создавая пространство для «дуновений» идей и поддерживая «порывы» на арт-сцене. За 20 лет галерея pop/off/art работала с более чем 50 авторами, открывая новые имена или возвращая забытые, выводя их на музейный уровень. За это время было организовано 175 галерейных выставок, более 40 музейных проектов и участие в 40 ярмарках.

Предстоящая выставка обращается не к перечислению проектов, а к глубинной сути искусства — к чувствам и переживаниям, которые рождаются при встрече с произведениями, сохраненными в коллекциях благодаря галерее. Четыре раздела экспозиции — «Жизнь любви», «Сила покоя», «Скрытое беспокойство» и «Битва со временем» — предлагают зрителю не просто увидеть, но прожить многослойный эстетический опыт. Эти впечатления сложно передать словами, но они становятся зримыми и ощутимыми через погружение в мир произведений, вписанных в историю галереи.

Работы раздела «Жизнь любви» объединяет витальная легкость в изображении этого чувства, в том числе к окружающему миру, как, например, в работах Михаила Рогинского, Юрия Злотникова, Аркадия Петрова, Михаила Кулакова, Ольги Чернышевой, Владимира Шинкарева, Деспины Флесса и Аси Заславской.

В «Силе покоя» представлены авторы, чье творчество отмечено особым чувством умиротворения, которое они черпают в материальности природы, — это Эрик Булатов, Андрей Гросицкий, Евгений Михнов-Войтенко, Евгений Гороховский, Кирилл Челушкин, Иван Новиков, Андрис Эглитис и Николай Касаткин, с которым галерея pop/off/art работает с момента ее основания. В своем произведении «Майские лужи» (2002) Касаткин не просто изображает весеннее поле в разное время суток, но и передает успокаивающее состояние гармонии и безмятежности пейзажа.

В работах раздела «Скрытое беспокойство» зритель, наоборот, может заметить напряжение — работы Ирины Наховой, Владимира Куприянова, Виталия Пушницкого, Вики Бегальской и Александра Вилкина, Альберта Солдатова, Дмитрия Каварги, Василия Кононова-Гредина, Анны Афониной и Шамиля Шааева говорят о трудно описываемом ощущении тревоги. Например, объект Василия Кононова-Гредина из серии «Антиформы» (2023) первоначально может вызвать ощущение смятения и запутанности, поскольку в нем не сразу угадываются детали двух бензопил, разобранных автором, перемешанных и закрепленных на палете. Художник концептуально переосмысляет предметы, исследуя их способность принимать новую форму и превращаться в другой объект, при этом сохраняя потенциал для обратной трансформации.

Наконец, в разделе «Битва со временем» собраны такие художники, как Андрей Красулин, Владимир Янкилевский, Ростислав Лебедев, Александр Панкин, Олег Ланг, Ольга и Олег Татаринцевы, Иван Плющ, Владимир Потапов, Михаил Левиус и Анна Фобия. Они наиболее остро рефлексируют по поводу утекающего времени и своего местонахождения в его потоке, исследуя прошлое в поисках следов нашего общего будущего.

В рамках выставки запланировано издание каталога, посвященного 20-летию галереи pop/off/art.