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ДомойМоскваВыставка современного искусства из российских коллекций открылась к 20-летию галереи pop/off/art

Выставка современного искусства из российских коллекций открылась к 20-летию галереи pop/off/art

editor
By editor
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Владимир Шинкарев. Калинкин мост. 2021. Холст, масло. 48х64 см
Владимир Шинкарев. Калинкин мост. 2021. Холст, масло. 48х64 см

В Цехе Красного ЦСИ Винзавод открылась групповая выставка «Порывы и дуновения», приуроченная к 20-летию галереи pop/off/art — одной из ведущих галерей современного искусства России, основанной в 2004 году искусствоведом Сергеем Поповым. Куратором проекта выступит Иван Новиков — художник, куратор, преподаватель и член редакционного совета «Художественного журнала».

В экспозицию выставки «Порывы и дуновения» включены работы из более 30 российских коллекций, в том числе системообразующих для сферы отечественного современного искусства — музейных (Музея AZ и др.), частных (Дениса Химиляйне, Сергея Лимонова, Игоря Маркина, Шалвы Бреуса, Игоря Суханова, и др.), а также корпоративных (СДМ-Банка и др.) собраний. Все произведения были приобретены в галерее pop/off/art за 20 лет ее существования.

С момента своего основания в 2004 году pop/off/art работает с разными поколениями художников: круг авторов галереи включает в себя представителей советского нонконформизма и концептуализма, акционизма 1990-х годов, поколения 2000-х, а затем и 2010-х. Благодаря этому пул резидентов pop/off/art являет собой срез отечественной истории искусства последних 50 лет, что отражено и в экспозиции выставки «Порывы и дуновения», где собраны как текущие художники галереи, так и те, с кем она работала ранее.

Среди 35 авторов представлены как классики современного искусства (Эрик Булатов, Михаил Рогинский, Юрий Злотников, Евгений Михнов-Войтенко, Владимир Куприянов, Андрей Красулин, Николай Касаткин, Ирина Нахова, Владимир Янкилевский и др.), так и лидеры сегодняшней арт-сцены (Ольга Чернышева, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы, Владимир Шинкарев, Кирилл Челушкин и др.), а также восходящие звезды (Василий Кононов-Гредин, Ася Заславская и др.).

Название выставки «Порывы и дуновения» отсылает к главной задаче галереи: быть катализатором художественных процессов, создавая пространство для «дуновений» идей и поддерживая «порывы» на арт-сцене. За 20 лет галерея pop/off/art работала с более чем 50 авторами, открывая новые имена или возвращая забытые, выводя их на музейный уровень. За это время было организовано 175 галерейных выставок, более 40 музейных проектов и участие в 40 ярмарках.

Предстоящая выставка обращается не к перечислению проектов, а к глубинной сути искусства — к чувствам и переживаниям, которые рождаются при встрече с произведениями, сохраненными в коллекциях благодаря галерее. Четыре раздела экспозиции — «Жизнь любви», «Сила покоя», «Скрытое беспокойство» и «Битва со временем» — предлагают зрителю не просто увидеть, но прожить многослойный эстетический опыт. Эти впечатления сложно передать словами, но они становятся зримыми и ощутимыми через погружение в мир произведений, вписанных в историю галереи.

Работы раздела «Жизнь любви» объединяет витальная легкость в изображении этого чувства, в том числе к окружающему миру, как, например, в работах Михаила Рогинского, Юрия Злотникова, Аркадия Петрова, Михаила Кулакова, Ольги Чернышевой, Владимира Шинкарева, Деспины Флесса и Аси Заславской.

В «Силе покоя» представлены авторы, чье творчество отмечено особым чувством умиротворения, которое они черпают в материальности природы, — это Эрик Булатов, Андрей Гросицкий, Евгений Михнов-Войтенко, Евгений Гороховский, Кирилл Челушкин, Иван Новиков, Андрис Эглитис и Николай Касаткин, с которым галерея pop/off/art работает с момента ее основания. В своем произведении «Майские лужи» (2002) Касаткин не просто изображает весеннее поле в разное время суток, но и передает успокаивающее состояние гармонии и безмятежности пейзажа.

В работах раздела «Скрытое беспокойство» зритель, наоборот, может заметить напряжение — работы Ирины Наховой, Владимира Куприянова, Виталия Пушницкого, Вики Бегальской и Александра Вилкина, Альберта Солдатова, Дмитрия Каварги, Василия Кононова-Гредина, Анны Афониной и Шамиля Шааева говорят о трудно описываемом ощущении тревоги. Например, объект Василия Кононова-Гредина из серии «Антиформы» (2023) первоначально может вызвать ощущение смятения и запутанности, поскольку в нем не сразу угадываются детали двух бензопил, разобранных автором, перемешанных и закрепленных на палете. Художник концептуально переосмысляет предметы, исследуя их способность принимать новую форму и превращаться в другой объект, при этом сохраняя потенциал для обратной трансформации.

Наконец, в разделе «Битва со временем» собраны такие художники, как Андрей Красулин, Владимир Янкилевский, Ростислав Лебедев, Александр Панкин, Олег Ланг, Ольга и Олег Татаринцевы, Иван Плющ, Владимир Потапов, Михаил Левиус и Анна Фобия. Они наиболее остро рефлексируют по поводу утекающего времени и своего местонахождения в его потоке, исследуя прошлое в поисках следов нашего общего будущего.

В рамках выставки запланировано издание каталога, посвященного 20-летию галереи pop/off/art.

Анна Афонина. Без названия. 2020. Холст масло, цветные баллоны, фломастеры. 142х112 см
Анна Афонина. Без названия. 2020. Холст масло, цветные баллоны, фломастеры. 142х112 см
Василий Кононов-Гредин. Из серии «Антиформы». 2023 Бензопила Дружба 4, бензопила Jonser, стальные стяжки ремни палет, 120х100х30 см. Коллекция Игоря Суханова
Василий Кононов-Гредин. Из серии «Антиформы». 2023 Бензопила Дружба 4, бензопила Jonser, стальные стяжки ремни палет, 120х100х30 см. Коллекция Игоря Суханова
Виталий Пушницкий. Видение Гамлета его отцу. 2020. Холст, масло, 150х100 см. Частная коллекция
Виталий Пушницкий. Видение Гамлета его отцу. 2020. Холст, масло, 150х100 см. Частная коллекция
Евгений Гороховский. Метаморфозы и вращение – то, чтопорождает Время. 2001. 80х94,5 см
Евгений Гороховский. Метаморфозы и вращение – то, чтопорождает Время. 2001. 80х94,5 см
Ирина Нахова. Из серии Home Painting. 1998. Холст, масло, 115.5x183 см. Частная коллекция
Ирина Нахова. Из серии «Home Painting». 1998. Холст, масло, 115.5×183 см. Частная коллекция
Олег Ланг. Париж-Дакар. 1992. Холст, масло. 160х140 см
Олег Ланг. Париж-Дакар. 1992. Холст, масло. 160х140 см
Ольга и Олег Татаринцевы. Инсталляция «Думаю» прочь. 2021. Керамика, дерево, металл. Коллекция Дениса Химиляйне
Ольга и Олег Татаринцевы. Инсталляция «Думаю» прочь. 2021. Керамика, дерево, металл. Коллекция Дениса Химиляйне
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