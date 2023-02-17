Выставка станковых произведений Н.И. Андрова и Н.А. Егоршиной «Портрет в интерьере» в Государственном музее А.С. Пушкина

На выставке представлены станковые произведения Народного художника РФ, лауреата государственной премии СССР, академика РАХ, профессора Н.И. Андронова (1929-1998) и члена-корреспондента РАХ Н.А. Егоршиной (1926-2010). В разные годы проходили совместные выставки этих художников в Москве (ЦДХ), в Санкт-Петербурге (ГРМ), в Вологде (ВКГ) и зарубежом. Объединяли их не только супружеские узы, но и основные творческие принципы и живописно пластические приёмы. В жанре портрета достаточно наглядно прослеживаются творческие методы и задачи художников. Стремление раскрыть духовные качества и индивидуальность персонажа наиболее полно раскрываются на фоне интерьера. Единомышленники и соратники Андронов и Егоршина достигают разные и совершенно не похожие друг на друга результаты.

Экспозиция включает картины разных периодов, это ретроспекция с начала 1960-х годов практически охватывает весь творческий путь.

Выставка работает с 17 февраля по 12 марта 2023 года.

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