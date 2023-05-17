Выставка «свет и воздух» представлена в музее-заповеднике «Архангельское»

17 мая в 17.00 в культурно-выставочном комплексе «Ботанические оранжереи» музея-заповедника «Архангельское» открылась выставки «свет. воздух» - первой из серии групповых выставочных проектов «Арт-резиденция в Архангельском».

Дарья Гейер. Sirin

Усадьба «Архангельское», построенная в конце XVIII века, стала своеобразным ковчегом, земной версией Эдемского сада, местом отдыха и удовольствий для семьи Юсуповых. Сегодня «Архангельское», следуя пожеланиям последних владельцев усадьбы, становится пространством, где современное искусство переосмысливает опыт соприкосновения со стихиями, ландшафтом и историей.

Выставка «свет и воздух» — это диалог между классикой и современной культурой. Работы молодых художников переплетаются с экспонатами из музейных фондов — канделябры и подсвечники из мрамора и бронзы XVIII-XIX вв. соседствуют с инсталляциями, видео-артом и фотосериями.

«свет и воздух» приглашает задуматься о важности природных элементов, постоянно нас окружающих, привычных. Изучая поэзию света и воздуха, находя баланс между природным и человеческим, художники используют мелодию колокольчиков («Поющий ветер», Диана Ли), тихое дуновение ветра («Путь Домой», Татьяна Финансова), движение и дыхание («Дыхание», Андрей Тихонов и Валерий Холопов).

Комиссар проекта, куратор направления «Современное искусство» в Школе дизайна - Пьер-Кристиан Броше; кураторы проекта - Майкл Арутюнян, Анастасия Шабашова, Роман Миронов.

«Арт-резиденция в Архангельском» - серия групповых выставочных проектов с работами студентов и выпускников Школы дизайна НИУ ВШЭ. В параллельную программу проекта войдут кино- и фэшн-показы, перфомансы, кураторские экскурсии, лекции и встречи с ведущими специалистами в области современного искусства, руководителями и кураторами образовательных программ Школы дизайна НИУ ВШЭ.

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