Выставка «Святые жены» открывается в Музее им. Андрея Рублёва

Праведные жены, пророчицы, равноапостольные жены, благоверные княгини и царицы, диакониссы, великомученицы, мученицы, преподобные, блаженные - святые жены прославляются в разных чинах святости. Они чтились не только как охранительницы семейного очага, целомудрия, но и проявляли государственную мудрость, личную смелость и твердость в отстаивании веры и своего отечества, сохранении памяти погибших мужей, прославлялись как покровительницы городов, торговли, как заступницы в несчастиях и болезнях.

Мученица Анисия, святитель Василий Парийский, мученица Ирина, блаженная Клеопатра, предстоящие иконе Спас Нерукотворный, кон.18-нач.19 в. Палех, частное собрание

К наиболее древним памятникам, представленным на выставке, относится икона святой Кириакии болгарского мастера и Лист со Службой великомученице Варваре конца XV – первой половиной XVI века. Икона «Ольга роду русских владычица» 1830-х годов считается списком произведения, находившегося во владении князей Белосельских-Белозерских. В экспозицию включены иконы со сценами жития и мучений преподобной Анастасии Римлянки, великомученицы Марины, преподобной Евдокии, мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Посетители смогут узнать, что вариантами имени одной святой являются Марина и Маргарита; Валентина и Алевтина.

Иконописные образы, произведения мелкой пластики и графики позволяют понять, какие женские имена предпочитали в княжеской и крестьянской среде, какие использовались в России до XVII века и какие стали популярны в XVIII-XIX веках.

Участниками выставки являются Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Сергиево-Посадский музей-заповедник, Музей русской иконы имени Михаила Абрамова, Музей христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» (г. Сергиев Посад), Музей христианской культуры (г. Санкт-Петербург), частные коллекционеры.

Куратор выставки – заведующий отделом хранения (научно-фондовым), кандидат искусствоведения Н.В. Герасименко.

Выставка работает с 7 сентября по 19 ноября 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.