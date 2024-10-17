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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Выставка «Театр. Живопись. Хворостовский» открылась в Красноярске

editor
By editor
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Дон Жуан и донна Анна. 1888–1889. Из фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина

Подпись к изображению: И.Е. Репин. «Каменный гость». Дон Жуан и донна Анна. 1888–1889. Из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина.

В Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова открылась экспозиция «Театр. Живопись. Хворостовский». Выставка приурочена к Красноярскому фестивалю искусств «Хворостовский».

Стержень выставки — творческий путь Дмитрия Хворостовского, который блистал в образах персонажей оперных шедевров: Евгения Онегина, князя Елецкого, Валентина, Дон-Жуана, Григория Грязнова. Декорации и эскизы костюмов помогут погрузиться в мир знаменитых опер.
«Наша выставка — это такая новелла фестиваля «Хворостовский» в 2024 году. Жители Красноярска и Красноярского края смогут увидеть подлинные произведения из Русского музея, Третьяковской галереи и других российских музеев, которые вообще редко видит даже столичный зритель. Например, большие живописные полотна, созданные Ильей Ефимовичем Репиным.

Проектируя выставку, мы очень хотели хотя бы в какой-то мере помочь зрителю по-иному взглянуть на жизнь и творчество Дмитрия Хворостовского через призму синергии искусства. Наша выставка — это еще одна попытка ответить на вопрос, у которого, конечно, нет правильного ответа, «Как рождаются гении?». Наш вариант — возможно, гениев рождает синтез искусств», — рассказывает директор Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова Анастасия Кистова.

Посетителям представлены работы известных русских и советских художников и скульпторов: Ильи Репина, Константина Коровина, Александра Головина, Сергея Романовича, Федора Федоровского, Марка Антокольского. Произведения мастеров тесно связаны с известными литературными произведениями: «Пиковая дама», «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Царская невеста» Льва Мейя, «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гёте, «Севильский соблазнитель и каменный гость» испанского драматурга Тирсо де Молина. Все они послужили основой для создания знаменитых оперных произведений Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Вольфганга Амадея Моцарта, Шарля Гуно.

Так, например, в экспозиции находятся эскизы декораций и костюмов Константина Коровина, Александра Головина и Фёдора Федоровского для спектаклей «Фауст», «Дон Жуан». В этих постановках блистал Дмитрий Хворостовский на главных оперных площадках мира. А авторы известны тем, что принимали участие в создании декораций для «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже и Лондоне.

Увидят посетители и фрак Евгения Онегина, в котором Дмитрий Хворостовский выходил на сцену. Маску Дон Жуана из фильма-оперы «Дон Жуан без маски». А также фотографии великого баритона как возможность еще раз восхититься созданными им сценическими образами.

Разработанная совместно с Красноярским краевым краеведческим музеем экскурсия позволит посетителям осознать масштабность вклада Дмитрия Хворостовского в мировое культурное наследие, прожить опыт погружения в атмосферу синтеза искусств в музейном пространстве.

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