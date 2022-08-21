Выставка «Цветы России» Веры Хайрутдиновой открывается в Ульяновской областной научной библиотеке им. В.И. Ленина

24 августа 2022 года в выставочном зале Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина (Дворец книги) состоится открытие персональной выставки Веры Хайрутдиновой.

Для экспозиции в Ульяновске были отобраны 10 работ из «Цветочной серии», основного направления живописи автора. Чувственные крупноформатные полотна пронизаны эмоциями и энергией, силой и воодушевлением, красотой детализации и философией оттенков. Вера убеждена, что цветы – это, воплощение женской и мужской энергии, а очертания лепестков пробуждают порой самые сокровенные фантазии.

На выставке вы можете приобрести понравившиеся работы и аксессуары с принтами картин.

Для справки: Вера Хайрутдинова — полижанровый художник, дизайнер, Почетный член Российской академии художеств, Член Творческого Союза Художников России (ТСХР), Член International Interior Design Association (IIDA), Призер Гранта Президента РФ, автор мотивационных книг, организовала и провела более 50 персональных выставок в России и за рубежом. Коллекция художника тематических серий, связанных с разными периодами жизни мастера, которые отличаются техникой, колористикой и настроением. Это восточные акварели, сочные натюрморты, уральские пейзажи, работы в современной смешанной технике, цветы и абстракции из нового направления творчества художника. Работы Веры находятся в частных коллекциях в России, Швейцарии, Великобритании, Германии и в странах Азии. Художник много путешествует, посетила более 50 стран мира, в поездках находит идеи и сюжеты для творчества.

Выставка завершит работу 30 сентября 2022 года.

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