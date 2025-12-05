Выставка «Тула − Город-Герой» открылась в Музее Победы

5 декабря 2025 года в Музее Победы открылась выставка «Тула − Город-Герой». В создании масштабного выставочного проекта приняли участие Тульский государственный музей оружия, Музей Победы, Музей трудовой Славы акционерного общества Машзавод «Штамп», ведомственный музей Управления ФСБ по Тульской области. Выставка организована при поддержке губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, правительства Тульской области и сенатора РФ Михаила Борщева. Открытие новой экспозиции приурочено к окончанию Тульской оборонительной операции и началу контрнаступления под Москвой.

«Тула сыграла одну из ключевых ролей в защите столицы нашей родины от фашистских захватчиков. В тяжелейший период, когда враг уже стоял под стенами Москвы и ему оставался последний рывок, значительные силы немцев оказались скованны под Тулой. Непокоренная Тула стала настоящим символом мужества и заслужила свое звание города-героя, которое было ей присвоено 7 декабря 1976 года», — отметили в Музее Победы.

В экспозицию вошло около 400 экспонатов — подлинных раритетов и оцифрованных материалов из фондов крупнейших федеральных музеев и архивов, а также коллекций организаций и реконструкторов. Это фотографии и документы военных лет, форма и амуниция красноармейцев, оружие и награды, боевые и трудовые знамена, картины и плакаты, фронтовые зарисовки и листовки, находки, найденные поисковиками на полях сражений. Многие из реликвий впервые представлены жителям и гостям столицы. Посетители музея на Поклонной горе увидят личные вещи известных военачальников Василия Чуйкова, Ивана Болдина, Михаила Бондаренко, простых жителей, отстоявших город, туляков-партизан, действовавших в тылу врага.

Огромную роль обороны Тулы оценил Георгий Константинович Жуков: «Город стоял, как неприступная крепость! Тула связала по рукам и ногам всю правофланговую группировку немецких войск. […]. В разгроме немецких войск под Москвой Туле и ее жителям принадлежит выдающаяся роль».

Разделы выставки рассказывают о героической обороне города, Тульской наступательной операции, о вкладе туляков – тружеников тыла в Победу. Так, снимки запечатлели ополченцев на защите города и туляков на строительстве оборонительных сооружений, улицы Тулы, приготовившейся к встрече с врагом, руководителей обороны, работу заводов в дни осады города, наступление частей Красной Армии, встречу советских солдат жителями освобожденных населенных пунктов Тульской области. Понять масштаб вклада туляков в Победу помогают документы военных лет, печатные издания, а также подробная инфографика и аннотации.

Посетителям музея на Поклонной горе представили фронтовые зарисовки, запечатлевшие будни красноармейцев, плакаты и карикатуры военных лет. Истинные сокровища экспозиции — произведения художников, принимавших участие в выставке «Оборона Тулы», которая открылась 22 ноября 1942 года в помещении Тульского областного краеведческого музея. Например, посетители увидят картины Василия Баюскина — «Комсомолка Стишкова в разведке», посвященную юной разведчице-тулячке, и «Александр Чекалин», рассказывающую о бойце партизанского отряда «Передовой», Герое Советского Союза, повешенном фашистами в ноябре 1941 года. «Граната крепко зажата в руке. Фигура юноши в стремительном порыве. Больной, едва стоя на ногах, он находит в себе силы вступить в неравный бой. Юный партизан дорого отдаст свою жизнь! Еще мгновение – и граната будет брошена», — писала 29 ноября 1942 года газета «Коммунар» (Тула) о новой художественной выставке «Оборона Тулы». Еще один интересный экспонат из той военной выставки — сатирический рисунок Наума Лисогорского «Тульское чаебитие».

В экспозиции представлено стрелковое и холодное оружие времен Великой Отечественной войны. Среди раритетов – как советские образцы, например, пехотные и снайперские винтовки системы Мосина, а также самозарядной винтовки Токарева, пистолет Коровина, пулемет Максима, так и иностранные образцы вооружения — французский ручной пулемёт системы Шоша, бельгийский пистолет Браунинга и немецкий карабин Маузер со штыком.

Центральное место на выставке занимает подлинная медаль «Золотая звезда» города-героя Тула — символ мужества и стойкости его защитников.