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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Выставка «В.Д. Поленов и художники его круга» открылась в музее В.Д. Поленова

editor
By editor
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В Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике Василия Дмитриевича Поленова представлена выставка «В.Д. Поленов и художники его круга».

Василий Дмитриевич Поленов был современником и учителем многих незаурядных русских художников – Александра Головина, Исаака Левитана, Михаила Нестерова, Марии Якунчиковой, Ивана Остроухова. Все с большой теплотой вспоминают своего друга и учителя.

В этом можно убедиться, если почитать их отзывы и цитаты, расположенные прямо на выставке. Василий Поленов умел собирать вокруг себя самых разных и неординарных личностей. Он умел учить и воспитывать в учениках чувство красоты от созерцания природы до неспешных семейных радостей и миролюбивого времяпрепровождения.

Все времена года и его состояния можно заметить на картинах Исаака Левитана, Константина Коровина, Егише Тадевосяна, самого Василия Поленова, Марии Якунчиковой, будь то зимний пейзаж, осенние жёлтые листья, скалы у моря, краснощёкие русские бабы или «Мальвы в Саратовской губернии». То есть настроение людей и его соединение с животворящей природной силой в самых разных уголках России.

Марина АБРАМОВА

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