Выставка «В.Д. Поленов и художники его круга» открылась в музее В.Д. Поленова

В Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике Василия Дмитриевича Поленова представлена выставка «В.Д. Поленов и художники его круга».

Василий Дмитриевич Поленов был современником и учителем многих незаурядных русских художников – Александра Головина, Исаака Левитана, Михаила Нестерова, Марии Якунчиковой, Ивана Остроухова. Все с большой теплотой вспоминают своего друга и учителя.

В этом можно убедиться, если почитать их отзывы и цитаты, расположенные прямо на выставке. Василий Поленов умел собирать вокруг себя самых разных и неординарных личностей. Он умел учить и воспитывать в учениках чувство красоты от созерцания природы до неспешных семейных радостей и миролюбивого времяпрепровождения.

Все времена года и его состояния можно заметить на картинах Исаака Левитана, Константина Коровина, Егише Тадевосяна, самого Василия Поленова, Марии Якунчиковой, будь то зимний пейзаж, осенние жёлтые листья, скалы у моря, краснощёкие русские бабы или «Мальвы в Саратовской губернии». То есть настроение людей и его соединение с животворящей природной силой в самых разных уголках России.

Марина АБРАМОВА