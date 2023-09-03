Выставка «Вехи школьных историй» откроется в Музее Победы

5 сентября в Музее Победы откроется первая выставка программы «Школьный музей Победы» в новом учебном году – «Вехи школьных историй». Экспозиция подготовлена школой № 91 Москвы и Ассоциацией школьных музеев Пензенской области.

«Выставка открывает пятый, юбилейный год программы «Школьный музей Победы». В новом учебном году гостей музея ждут 13 выставок, которые подготовят школы Москвы и различных регионов нашей страны. И первая экспозиция, которую представят в рамках проекта, расскажет о вкладе школьников и педагогов в Победу. Буквально со школьной скамьи вчерашние беззаботные девчонки и мальчишки уходили на фронт добровольцами. Этим историям уже больше 80 лет, но память о них навсегда сохранена в музеях школ в письмах, дневниках, фотоснимках…», – подчеркнула руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Музей московской школы № 91 «Поварская, 14: больше, чем просто школа» впервые после воссоздания покажет свои экспонаты. На выставке будет представлена история учреждения: от 1-й и 5-й Московских гимназий, где учились Маяковский и Пастернак, к школе № 91 – одной из ведущих математических школ 1970-х — начала 2000-х и экспериментальной площадке РАН. Гости увидят фотографии и документы 5-й гимназии 40-х-50-х годов ХХ века, рукописи первых учебников для начальной школы по программам развивающего обучения.

Особое место на выставке занимают истории и экспонаты учеников школ, участвовавших в Великой Отечественной войне. Отдельный стенд будет посвящен Нине Костериной, которая ушла добровольцем на фронт в ноябре 1941 года. В 1936 году пятнадцатилетняя Нина, ученица восьмого класса, начала вести дневник и писала в нём на протяжении пяти лет. Её записи, опубликованные в разных странах, сравнивают с дневником Анны Франк. В выставку войдут фотографии Нины, выдержки из её дневника и копия похоронки, пришедшей семье девушки. Посетители также смогут ознакомиться с письмами учеников времен войны, фотографией выпускного класса 1940 года, аттестатом одного из выпускников.

Среди экспонатов также можно будет увидеть предметы, найденные на местах сражений. Артефакты были обнаружены во время экспедиций поисковыми отрядами, в составе которых участвуют ученики школы.

О вкладе Пензенской области в Победу расскажут экспонаты Ассоциации школьных музеев региона: личные вещи, фотографии, наградные документы, письма бойцов 354-й стрелковой дивизии, сформированной осенью 1941 года в Пензенской области. Среди экспонатов – китель, кобура и другие вещи командира дивизии генерал-полковника Дмитрия Алексеева, фотоаппарат военного фотографа дивизии и др.

Пензенцы также расскажут о школьниках-земляках, на чью долю выпала война. В витринах будут представлены письмо школьника в «Пионерскую правду», выпуск газеты «Сталинское знамя» 1943 года, атласы, тетради, книги, документы.

Выставка продолжит работу до 20 сентября.

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