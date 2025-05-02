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ДомойМоскваВыставка «Весна Победы» открылась в Москве

Выставка «Весна Победы» открылась в Москве

editor
By editor
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весна-победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

1 мая для посетителей в Музее Победы открылась выставка «Весна Победы». Временная экспозиция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 9 Мая участники программы «Школьный музей Победы» подготовили выставочный проект о воинах, прошедших боевой путь от Москвы до главной цитадели Восточной Пруссии – города-крепости Кёнигсберг.

«Приглашаем жителей и гостей Москвы в майские праздники посетить музей на Поклонной горе и увидеть новую выставку, посвященную подвигу Красной армии, окунуться в историю и узнать малоизвестные факты о героях, внесших вклад в Победу», – поделились в Музее Победы.

В выставку вошло более 60 предметов из коллекций 13 музеев образовательных учреждений Москвы, Московской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга – участников межрегионального проекта «Народное ополчение – от Москвы до Восточной Пруссии». Среди реликвий — военная форма, личные вещи, документы, награды участников Великой Отечественной войны, письма и фотографии из семейных архивов.

Гости выставки узнают о боевом пути 3-й Московской коммунистической стрелкой дивизии и увидят копию ее знамени, а также познакомятся с историями героев дивизии. Среди них – художник Юрий Авдеев, ополченка Мария Медведева и другие. Посетителям также расскажут о подвиге 17-й стрелковой дивизии, преобразованной из 17-й Московской дивизии народного ополчения, и покажут личные вещи командира 980-го артполка Давида Фридмана, прошедшего путь от Спас-Деменска до Кёнигсберга.

Часть выставки посвящена штурму Кёнигсберга, который проводился на заключительном этапе войны, в апреле 1945 года. В экспозицию вошли документы, фотоснимки, мундир и фуражка командира 84-й гвардейской стрелковой дивизии Георгия Петерса, который особо отличился в Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и при штурме Кёнигсберга, мундир советского военачальника, участника Кёнигсбергской операции генерал-майора Петра Яновского. Петр Григорьевич возглавлял группу парламентёров, передавших коменданту осаждённого Кёнигсберга генералу от инфантерии Отто Ляшу ультиматум о капитуляции, который тот принял и сдал город-крепость Кёнигсберг советским войскам.

В рамках работы выставки будут проводиться открытые уроки, встречи с потомками маршалов Победы и ополченцев, активистами школьных военно-исторических музеев разных городов России.

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